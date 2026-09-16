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Mediji su objabili snimak koji prikazuje trenutak početka današnje teške saobraćajne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, u kojoj je poginula jedna osoba.

Na snimku se vidi beli automobil koji velikom brzinom juri u suprotnom smeru auto-putem A3. Već u sledećem trenutku dolazi do silovitog sudara sa vozilom koje se pravilno kretalo svojom trakom, pri čemu se vidi kako krhotine i delovi automobila lete po vazduhu i kolovozu.

Po svemu sudeći, nakon tog prvog sudara na beli automobil naleteo je tegljač i potpuno ga smrskalo, a jedna osoba je poginula.

Iz zagrebačke policije potvrdili su za Index da su upoznati sa vožnjom u suprotnom smeru i postojanjem snimka, ali napominju da još utvrđuju sve okolnosti i tačnu dinamiku nesreće.

Prema dostupnim informacijama, Hrvatski auto-klub (HAK) je pre tragedije dobio dojavu i upozorio vozače na vozilo koje se kreće u suprotnom smeru na obilaznici.

Fejsbuk stranica Granični prijelaz Maljevac objavila je snimak iz kamiona za koji navodi da prikazuje vozača koji se kretao u suprotnom smeru.

Saobraćaj obustavljen, formirane kilometarske kolone

Zbog nesreće je na deonici između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok, u smeru ka Lipovcu, saobraćaj potpuno obustavljen.

Formirane su ogromne kolone. Između Kosnice i čvora Zagreb istok kolona je duga sedam kilometara, dok vozila stoje u koloni dugoj još pet kilometara između čvorova Jakuševec i Kosnica.

Sav saobraćaj se na čvoru Kosnica isključuje sa auto-puta i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste i Slavonske avenije preusmerava ka čvoru Zagreb istok, gde vozači ponovo mogu da se uključe na A3 ili A4.

Prema informacijama policije, u nesreći su učestvovala dva teretna i tri putnička vozila.

Automobil potpuno podvučen pod tegljač

Fotografije sa mesta nesreće pokazuju razmere silovitog udara. Beli automobil je od siline sudara ostao potpuno smrskan i podvučen pod crveni tegljač sa poluprikolicom, dok se neposredno pored njih zaustavio i žuti kamion sa dizalicom.

Na terenu su sve dežurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i Hitnu pomoć.

Mercedes vozio u suprotnom smeru kroz koridor za Hitnu pomoć

Nakon što je saobraćaj potpuno zaustavljen, čitaoci Indexa zabeležili su još jedan opasan incident u samoj koloni.

"U koloni sam zbog saobraćajne nesreće između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok. Jedan automobil je krenuo da vozi u suprotnom smeru kroz koridor za Hitnu pomoć", javio je čitalac koji je poslao fotografije.