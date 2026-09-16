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Stižu novi detalji ubistva 28-godišnjaka i pokušaja ubistva 22-godišnjakinje u centru Šibenika. U tragediji koja se dogodila u utorak rano ujutru u stanu u blizini gradske pijace, a koja se povezuje sa konzumiranjem droge, 22-godišnja devojka zadobila je teške povrede opasne po život.

Operisana je u Opštoj bolnici Šibensko-kninske županije i njeno stanje je ozbiljno, ali stabilno. Za napad nožem osumnjičen je 24-godišnji Duje E., odranije poznat policiji zbog teških krađa i posedovanja narkotika.

Foto: Društvene Mreže

Novi detalji istrage

Prema novim informacijama iz istrage koje je objavila Slobodna Dalmacija, pomoć je u utorak u 2.30 pozvao član porodice osumnjičenog Duje E. To potvrđuje ranije nezvanične informacije da je osumnjičeni uhapšen kod kuće. Pretpostavlja se da je neko iz porodice otišao da proveri šta se događa u stanu, zatekao žrtve i pozvao policiju.

Izvori bliski istrazi navode i da se u stanu u Ulici Ante Starčevića nalazila još jedna ženska osoba. Ona je, piše Slobodna Dalmacija, uspela da pobegne kada je Duje E. započeo napad.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je 28-godišnjoj žrtvi zadao čak 40 ubodnih rana nožem.

U stanu u kojem se dogodio zločin navodno je pronađena veća količina droge. Slobodna Dalmacija piše da je više osoba u apartmanu boravilo najmanje dva dana, a među pronađenim narkoticima bili su kokain, spid i LSD.

Policijski izveštaj

"Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odeljenja opšteg kriminaliteta PU šibensko-kninske sproveli su kriminalističku istragu nad 24-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva 28-godišnjaka i krivično delo ubistva u pokušaju 22-godišnjakinje.

Sumnja se da je osumnjičeni tokom noći između 14. i 15. septembra u Šibeniku, u apartmanu u Ulici Ante Starčevića, tokom zajedničkog druženja nožem napao i povredio 28-godišnjaka, koji je zadobio povrede od kojih je preminuo na mestu događaja, a potom je nožem napao i 22-godišnjakinju, koja je zadobila povrede opasne po život", saopštila je policija.

Prošlost osumnjičenog i mogući uzroci

Osumnjičeni je odranije poznat policiji zbog krađa i teških krađa, a proveo je i određeno vreme u istražnom zatvoru zbog kupovine narkotika preko darkneta.

Nezvanično se saznaje da je nedavno bio hospitalizovan zbog zdravstvenih problema sa organima izazvanih prekomernom upotrebom steroida. Navodno je pobegao iz bolnice. Isti izvori navode i da je pokušao da se prijavi na program odvikavanja, piše Slobodna Dalmacija.

Direktorka Opšte bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić juče je govorila o stanju povređene devojke.

"Pacijentkinja je primljena u utorak pre tri sata ujutru, bila je životno ugrožena sa višestrukim povredama. Nakon hitne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizovana na Jedinici intenzivnog lečenja, kardiopulmonalno je stabilna, pri svesti je i komunicira", izjavila je Skorić.