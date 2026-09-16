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Dobro se oporavlja 76-godišnjakinja koja je u nedelju teško stradala u požaru u uvali Lučica kod Milne na Braču. Reč je o Dragici Lemešić, penzionisanoj novinarki HRT-ovog studija u Splitu, supruzi bivšeg igrača Hajduka Marina Lemešića i majci jedriličara Lea Lemešića.

Ona se i dalje nalazi na Jedinici intenzivnog lečenja Klinike za plućne bolesti splitskog KBC-a. Njenog sina Lea vest o nesreći i velikoj materijalnoj šteti zatekla je na Fidžiju, zbog čega prekida putovanje i za dve nedelje se vraća porodici.

U požaru su potpuno izgoreli sprat porodične kuće, spoljni šank restorana, dva bungalova i delovi okoline, piše Slobodna Dalmacija.

U pauzi između pregleda Dragica Lemešić ispričala je kako su je minuti delili od smrti. Prilikom udarca glavom u betonski mol zadobila je povredu, ali nema povreda opasnih po život. Kaže da se čak 40 minuta borila za život, viseći na konopcima i dozivajući pomoć iz mora.

Iako je krhke građe, pokazala je izuzetnu volju za životom. U jednom trenutku pomislila je da je sve gotovo.

1/5 Vidi galeriju Požar na Braču Foto: Vatrogasci 193 printscreen

Borba za život u moru

"Pričalo se da sam pala sa palube broda dok sam pokušavala da se spasem morskim putem jer nam je vatra zatvorila put prema Milni. To nije tačno. Suprug Marino i ja posmatrali smo iz gumenjaka požar koji je stigao do našeg imanja. Bilo je strašno. On se zatim pridružio vatrogascima i našim unucima Marinu i Stipi, koji su gasili požar. Mene je radi sigurnosti ostavio u gumenjaku privezanom za mol", ispričala je Lemešić.

"Nisam mogla mirno da gledam kako vatra uništava sve što smo celog života stvarali. Nakon što je otišao, povukla sam konopac, privukla se molu i pokušala da iskočim. Okliznula sam se preko pramca i pala između mola i broda. Prilikom pada udarila sam glavom u beton i to me je odbacilo u more", dodala je.

Ostala je pri svesti, izronila i uhvatila se za konopac gumenjaka.

"Uhvatila sam ga rukama i stegla svom snagom. Shvatila sam da mi je to jedini način da preživim. Počela sam da vrištim i zovem u pomoć. Nisam prestajala. Ne znam odakle mi snaga. Niko me nije čuo najdužih 40 minuta u mom životu. Tada sam shvatila da me snaga napušta, pomodrela sam, nagutala se mora i dima. U jednom trenutku pomislila sam: 'Gotovo je. Zar ovako?' Ali nastavila sam da zovem i vičem, nisam želela da umrem", prisetila se Dragica.

Spasao ju je 18-godišnji vatrogasac

Njene pozive u pomoć čuo je 18-godišnji vatrogasac Ivan Vučkov iz Pakoštana, piše Slobodna Dalmacija. Dotrčao je i ugledao je kako visi na konopcima ispod mola, a zatim se brzo vratio po kolegu.

Izvukli su je iz mora i preneli do kuće. Pošto je tamo gotovo sve izgorelo, teško su pronašli nešto čime bi mogli da je utople. Na stolu su ugledali jedro klase Laser, umotali je u njega i odneli do automobila.

Uspeli su da je izvuku iz područja zahvaćenog vatrom, nakon čega je medicinskim plovilom prevezena u splitski KBC. Dragica se ne seća događaja nakon ulaska u vatrogasno vozilo, ali zna da joj je Ivan spasao život.

"Ta jedra su mi u životu očigledno suđena. Sve je izgorelo, a ona su me čekala na stolu. Vrtela mi se po glavi misao: 'Moj sin jedrima ide po svetu, a mene jedra vode u smrt'. U njih su me i umotali. Uvek sam svojima govorila da ne smem još da umrem, prvo moram da završim knjigu koju pišem. Zove se 'Sve moje oluje'. Ostalo mi je još malo da je završim. I ova epizoda će se naći u njoj", rekla je Dragica.

Pre nego što je pobegla iz kuće spakovala je laptop sa rukopisom, porodične fotografije i nešto nakita.

1/11 Vidi galeriju Požar na Braču Foto: Lučka kapetanija, Index.hr Printscreen

"To je jedino što mi je ostalo od naše prelepe kuće. Sve drugo je nestalo", dodala je.

Vatra je uništila uspomene, knjige, poruke gostiju, porodične fotografije, umetničke slike, stari nameštaj i antikvitete.

"Tuga me hvata, velika tuga. Požar je odneo i moj klavir, gitare, harmoniku. Vatra je zahvatila samo sprat kuće, prizemlje i potkrovlje nije ni dotakla."

Stupila u kontakt sa svojim spasiocem

"Čim sam mogla, poslala sam mu poruku: 'Ovde je tvoja utopljenica, volela bih da te čujem'. Bio je to veoma dirljiv razgovor. Rekao mi je da nije mogao da veruje da sam u takvom stanju uspela toliko dugo da izdržim u moru", ispričala je.

"Ivan ima samo 18 godina i spasao mi je život. Nikada ga neću zaboraviti. Čim izađem iz bolnice, pozvaću njega i sve njegove kolege koji su te noći bili sa nama u goste. Ne mogu dovoljno da mu zahvalim za ono što je uradio."

Na kraju je zahvalila i osoblju bolnice.