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Poznati trener iz Karlovačke županije osumnjičen je za seksualno zlostavljanje dece. Uhapšen je, a nakon što je proveo noć u policijskom pritvoru, očekuje se da će biti ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu.

- Policijski službenici Policijske stanice Karlovac sproveli su krivičnu istragu nad muškarcem (58) zbog sumnje da je počinio krivična dela seksualnog zlostavljanja deteta mlađeg od 15 godina. Nakon završene krivične istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku i uz krivičnu prijavu priveden Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu, potvrdila je karlovačka policija.

Prema informacijama koje imamo, reč je o dugogodišnjem treneru borilačke veštine koji je tokom karijere dobio više nagrada za svoj rad, kako za promociju sporta, tako i za promociju grada i županije u kojoj radi.

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj su prijavili roditelji dece koji su navodno govorili o neprimerenom ponašanju trenera prema njima. Šta se tačno dogodilo i za koja konkretna krivična dela se sumnjiči da je počinio 58-godišnjak trebalo bi da se utvrdi tokom krivičnog postupka.