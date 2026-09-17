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Na snimku se vidi muškarac koji barata nožem. Navodno je pretio deci.

- On je bio sa druge strane i pokazivao nož, držali su vrata da ne uđe i da bude što dalje. Svi putnici su se uspaničili, a kondukter ga je izbacio iz voza - ispričao je izvor upoznat sa događajem za 24sata.

- U četvrtak, 17. septembra 2026. godine, Policijska uprava požeško-slavonska primila je snimak događaja u vozu koji se, prema prvim informacijama, dogodio juče oko 19:40 sati. Nakon što su primili snimak, policijski službenici odmah su započeli kriminalističko istraživanje i potragu za muškarcem. Policijski službenici su danas oko 11:20 sati pronašli i uhapsili muškarca, a kriminalističko istraživanje je u toku - saopštili su iz PU požeško-slavonske.

Izvor upoznat sa događajem je za 24sata ispričao da je sve trajalo oko pet minuta.