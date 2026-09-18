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Požar je izbio u kompleksu KBC "Sestre milosrdnice" u Vinogradskoj ulici u Zagrebu. Prema prvim informacijama sa terena, zapalio se stiropor, a osobe koje su se nalazile u zgradi morale su da izađu.

- Morali smo van iz zgrade - rekla je osoba koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u bolnici.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar niti da li ima povređenih.

Požar je izbio u kompleksu KBC "Sestre milosrdnice" u Vinogradskoj ulici u Zagrebu. Kako su saopštili zagrebački vatrogasci, reč je o požaru instalacija unutar zidova zgrade.

Vatrogasci trenutno pokušavaju da pronađu izvor vatre kako bi mogli da je ugase, a za sada nije bilo potrebe za evakuacijom bolnice. Prema prvim informacijama sa terena, zapalio se stiropor.

U jutarnjim satima, tokom radova na ugradnji nove rashladne komore u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje KBC-a "Sestre milosrdnice", došlo je do zapaljenja dela instalacija i zaštitnih obloga uz staru rashladnu komoru.

- Skriveno tinjanje materijala naknadno je prouzrokovalo pojavu veće količine dima - pojasnili su iz bolnice.

Odmah su reagovale nadležne bolničke službe i bolnički vatrogasci, a na mesto događaja pozvana je Javna vatrogasna brigada Grada Zagreba radi pregleda prostora, utvrđivanja razmera incidenta i sprečavanja mogućeg daljeg širenja požara.

Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih službi, incident je za kratko vreme stavljen pod kontrolu. Kao dodatna mera predostrožnosti, tokom dana i noći biće organizovano pojačano dežurstvo bolničkih vatrogasaca na mestu događaja.