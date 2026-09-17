U JADRANU ULOVLJENA JEDNA OD NAJOPASNIJIH RIBA! Ima otrov 1.250 puta jači od cijanida! U OVOJ zemlji zbog nje godišnje UMRE 200 LJUDI!
- Riječki ribolovac Dražen Puškaš ulovio je kod Rijeke srebrnoprugu naduvanu ribu, poznatu kao fugu, te je predao Prirodnjačkom muzeju u Rijeci.
- Ova migraciona vrsta sadrži tetrodotoksin, otrov 1.250 puta jači od cijanida, koji može da izazove paralizu, prestanak disanja i zastoj srca.
Riječki ribolovac Dražen Puškaš ulovio je u blizini Rijekesrebrnoprugu naduvanu ribu (Lagocephalus sceleratus), poznatu i kao fugu, čije tkivo sadrži tetrodotoksin, otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.
Riba težine oko 1,5 kilograma ulovljena je na varalicu, a Puškaš ju je nakon konsultacija ustupio Prirodnjačkom muzeju u Rijeci, piše Novi list.
Srebrnopruga naduvana riba u Jadranskom moru se pojavila relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja i zastoj srca, a najviša mu je koncentracija u jajnicima, koži, mišićima i jetri.
Uprkos izuzetnoj opasnosti, ova riba u Japanuse smatra vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo i isključivo posebno obučeni kuvari. Uz to, u Japanu od trovanja ovom ribom godišnje umre oko 200 ljudi.
(Kurir.rs/Agencije)