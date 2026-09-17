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Riječki ribolovac Dražen Puškaš ulovio je u blizini Rijekesrebrnoprugu naduvanu ribu (Lagocephalus sceleratus), poznatu i kao fugu, čije tkivo sadrži tetrodotoksin, otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.

Riba težine oko 1,5 kilograma ulovljena je na varalicu, a Puškaš ju je nakon konsultacija ustupio Prirodnjačkom muzeju u Rijeci, piše Novi list.

fugu riba Foto: Profimedia

Srebrnopruga naduvana riba u Jadranskom moru se pojavila relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja i zastoj srca, a najviša mu je koncentracija u jajnicima, koži, mišićima i jetri.

Uprkos izuzetnoj opasnosti, ova riba u Japanuse smatra vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo i isključivo posebno obučeni kuvari. Uz to, u Japanu od trovanja ovom ribom godišnje umre oko 200 ljudi.