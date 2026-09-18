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U četvrtak uveče jaka grmljavina pogodila je delove srednje Dalmacije, a kiša praćena grmljavinom počela je da pada i na području Splita. Posebno dramatične scene zabeležene su na širem području Šibenika.

Rogoznicuje pogodila prava poplava, sa obilnom kišom, jakim udarima vetra i čestim grmljavinama. Velika količina vode završila je na putevima za kratko vreme, zbog čega je saobraćaj otežan.

Kako se vidi na fotografijama i snimcima, od žestokog naleta vetra urušila se teška krovna konstrukcija koja je pala direktno na parkirana vozila.

Oluja je napravila pustoš i na obližnjem šetalištu, gde su po mokrom asfaltu razbacani polomljeni drveni paneli, delovi prevrnutih nadstrešnica i drugi građevinski materijal.



Slično je i u Brodarici kod Šibenika, gde je obilna kiša takođe izazvala nakupljanje velike količine vode na putevima. Kišu su tamo pratili jaki vetrovi i grmljavina, a vozači imaju dodatne probleme zbog vode na putevima i smanjene vidljivosti.

Oluja je prethodno pogodila i područje Marine, gde je obilna kiša pala pre oko pola sata. Intenzitet padavina tamo je od tada oslabio.

Tokom večeri vreme je počelo da se pogoršava na području Splita. Nakon toplog i mirnog dana, počela je da pada prognozirana kiša, a mestimično se čuje i grmljavina.

DHMZ je za večeras izdao žuto upozorenje za splitski region zbog lokalno izraženijih pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost jačih grmljavina. Za petak, 18. septembar, upozorenje ostaje na snazi, a lokalno su moguće i obilnije padavine.