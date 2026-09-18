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Kako nezvanično saznaje portal 24sata.hr,pilot je povređen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste u Rokovcima kraj VinkovacaSve hitne službe su upućene na teren.

Na mesto nesreće poslat je i helikopter Hitnog medicinskog prevoza.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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