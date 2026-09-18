Manji avion s jednom osobom srušio se posle 10 sati u Rokovcima, kraj Vinkovaca
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PAO AVION KOD VINKOVACA! Srušio se direktno u polje kukuruza pored piste, sve hitne službe su na terenu!
- Manji avion s jednom osobom srušio se posle 10 sati u Rokovcima kraj Vinkovaca, a pilot je povređen.
- Letelica je završila u kukuruzištu kraj piste, a na teren su upućene sve hitne službe.
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Kako nezvanično saznaje portal 24sata.hr,pilot je povređen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste u Rokovcima kraj Vinkovaca. Sve hitne službe su upućene na teren.
Na mesto nesreće poslat je i helikopter Hitnog medicinskog prevoza.
(Kurir.rs/24sata.hr)
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