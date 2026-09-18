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Majka iz Zagreba proglašena je krivom za teško zlostavljanje sina i ćerke duže od godinu dana.

Zagrebački županijski sud nedavno je produžio njenu zabranu prilaska deci i svakog kontakta sa njima. Hrvatski "Indeks" je dobio izjave ljudi koji su, prema sopstvenim izjavama, bili svedoci određenih događaja, ali su istražitelji došli i do snimaka na kojima se čuju vika, uvrede i zvuci koji ukazuju na batine.

Deca su od tada odvojena od porodica i smeštena u nadležnu ustanovu, dok se majka sumnjiči da je kršila prava deteta.

Svedočanstva o zlostavljanju

Jedan od svedoka je opisao da je primetio da dečak ima problema sa kontrolom i odvikavanjem od urina, dok je devojčica, prema njegovim rečima, bila "prestravljena od toga da ostane sama". Drugi svedok je detaljno opisao situacije kojima je, kako tvrdi, lično svedočio.

"Udarila ga je knjigom po glavi punom snagom", rekao je, opisujući jedan od događaja. Dodao je da je stao između njih da je zaustavi i da ju je kasnije nekoliko puta video kako udara dečaka.

Devojčicu je, kako je rekao, majka ošamarila, govoreći joj da je "luda" i da će biti poslata u psihijatrijsku bolnicu. Prema njegovom svedočenju, bilo je i situacija kada je devojčica pokušala da se sakrije.

"Vrisnula je i istrčala iz stana", rekao je svedok. Takođe je opisao razgovor sa uplakanim dečakom koji mu je, prema njegovim rečima, priznao: "Ne mogu da živim ni sa majkom, ni sa sestrom, ubijaju me". Dodao je da je primetio da se deca "izuzetno plaše policije" i da su rekli da ako policija dođe, "svi će biti gotovi".

U drugom incidentu, dečak je, prema rečima svedoka, fizički napao sestru. Devojčica je potom otišla u kuhinju, uzela veliki nož i prislonila ga na grlo. Prema rečima svedoka, majka je videla sadržaj na dečakovom telefonu koji mu je pravio probleme u školi. Razbila je čašu vina, a zatim počela da ga udara. "Udarala ga je po celom telu, šutirala ga, šamarala i vikala, bacala kutiju na njega", opisao je svedok.

Prema njegovim rečima, majka je potom vređala i devojčicu. Rekla joj je da je "baš kao njen tata, psihopata", dok je deci govorila da joj "uništavaju život" i da zbog njih gubi posao.

Audio snimci kao dokaz

Policija je pronašla i audio snimke koji teško kompromituju majku. Na jednom snimku se čuje kako majka nekoliko minuta viče na dečaka, psuje ga i vređa. Postoje i zvuci koji ukazuju na višestruke udarce.

Drugi snimak je još ozbiljniji. Na njemu devojčica tokom video poziva kaže da želi da bude puštena i više puta ponavlja da će se ubiti. Drži nož uz vrat. Snimak traje 17 minuta i 36 sekundi, a devojčica plače sve vreme.

Na snimku joj majka govori da je "luda", da će je "poslati ludaku da vidi u čemu su problemi" i da će završiti u bolnici.

Jedan od svedoka je takođe opisao događaj nakon kojeg je devojčica završila u bolnici. Prema njegovom svedočenju, majka ju je prvo pretukla, a zatim otišla u Kopenhagen. Dete je potom dobilo napad i završilo u bolnici.

Svedok je takođe rekao da je majka vikala na decu tokom video poziva i pretila devojčici da će je vratiti ocu ako "ne bude dobra".

Svedočenje članova porodice

Deca su u martu odvojena od porodice i smeštena u nadležnu ustanovu. U razgovorima sa stručnim službama, oni su u početku branili majku i negirali neke od navoda. Međutim, nakon što su pustili deo snimka, stručnjaci su primetili znake anksioznosti u dečakovom glasu i izrazima lica.

Istražitelji su ispitali baku dece, majku osumnjičene žene koja im je dala sporne snimke. Ona je rekla da njena ćerka poriče kontakt sa unucima i da je gruba i nasilna prema njima.

Otac devojčice je rekao da ga je majka godinama sprečavala da ima kontakt sa detetom i da je ponovo uspostavio kontakt sa ćerkom preko osobe koja se brinula o deci.

Prema devojčicinoj izjavi, otac ju je nagovorio da se upozna sa njim i njegovom drugom decom, a kasnije je osoba koja se brinula o njoj nagovorila devojčicu da snimi video u kojem kaže da želi da živi sa ocem šest meseci, a sa majkom šest.