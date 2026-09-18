Nedaleko od mesta nesreće nalazi se Vazduhoplovni klub Vrabac
u avionu nije bilo drugih putnika
POGINUO PILOT! Oglasila se policija posle pada aviona kod Vinkovaca (FOTO)
- Kod Rokovaca kod Vinkovaca jutros oko 10:05 pao je manji avion, potvrdila je policija.
- Pilot je preminuo nakon reanimacije, a prema nezvaničnim informacijama u letelici nije bilo drugih putnika.
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U Rokovcima kod Vinkovacajutros oko 10:05 sati došlo je do pada manje letelice, potvrđeno je iz policije.
Iz policije su potvrdili da je pilot preminuo nakon reanimacije. Prema nezvaničnim informacijama u avionu nije bilo drugih putnika.
Na mesto nesreće upućen je i helikopter hitnog medicinskog prevoza. Nedaleko od mesta nesreće nalazi se Vazduhoplovni klub Vrabac.
(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)
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