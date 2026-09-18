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Hrvatski "Indeks" saznaje da je maloletnica takođe bila u stanu u Šibeniku, gde je Duje E. (24) počinio brutalno ubistvo i pokušaj ubistva u noći između 14. i 15. septembra. Reč je o devojci koja je nakon tog tragičnog događaja završila u bolnici.

Niko još nije zvanično potvrdio da je bila u stanu da je Duje E., dok je bio drogiran, demolirao i nožem ubio muškarca (28) i teško povredio ženu (22). Za sada nije poznato da li je devojka bila pri svesti ili je možda bila opijena drogom konzumiranom u stanu.

Ljudi bliski njenoj porodici kažu za "Indeks" da je devojka u bolnici u Zagrebu.

Propust Centra za socijalni rad?

- Ona je bila u stanu u vreme napada zbog nemarnosti Centra za socijalni rad Šibenik. Naime, centar je naložio nadzor nad njenom majkom, ali taj nadzor nikada nije sproveden. Moje pitanje gospođi koja radi kao socijalni radnik o tome kako su mogli dozvoliti da majka ne zna gde joj je dete i sa kim, ostalo je bez odgovora - tvrdi prijatelj porodice, kome su u centru, kako nam je rekao, jednostavno zakačili slušalicu.

Za šta je tačno osumnjičen napadač?

Ono što se do sada zna jeste da je Duje E. napao oštrim predmetom dvadesetosmogodišnjeg muškarca u iznajmljenom stanu. Ubo ga je više puta nožem, što je bilo smrtonosno. Zatim je napao i dvadesetdvogodišnju ženu, nanevši joj povrede opasne po život.

Sud je odredio pritvor za Duje E. kako ne bi pokušao da utiče na svedoke, a ključna bi mogla biti upravo maloletnica koja je bila u stanu. Novinar Jutarnjeg lista Marko Podrug objavio je informaciju da je ženska osoba uspela da pobegne iz stana, pa nije isključeno da je upravo to maloletnica o kojoj je ovde reč.