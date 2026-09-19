JURIO 105 NA SAT, A NIKAD NIJE POLOŽIO VOZAČKI! Policiji nije hteo da stane, sada mu preti PAPRENA KAZNA
- Policija je utvrdila da mladić nikada nije položio vozački ispit, a kod sebe nije imao ni ličnu kartu.
- Policija za njega traži novčanu kaznu od 2.120 evra i sedam meseci zabrane upravljanja vozilima B kategorije.
Devetnaestogodišnjak je u sredu uveče kroz Trnjane vozio 105 km/h na mestu gde je ograničenje 50 km/h, a policija je utvrdila i da nikada nije položio vozački ispit.
Trnjani su naselje u opštini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji, istočno od Slavonskog Broda.
Policijska patrola zaustavila je 19-godišnjaka 16. septembra oko 21.50 tokom kontrole saobraćaja.
Utvrđeno je da je kroz naseljeno mesto vozio više nego dvostruko brže od dozvoljenog.
Nije se odmah zaustavio policiji
Mladić se nije odmah zaustavio na policijsku naredbu, već je usporio i nastavio vožnju, nakon čega ga je patrola ipak zaustavila.
Kontrolom je utvrđeno da automobilom upravlja pre sticanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita.
Kod sebe nije imao ni ličnu kartu.
Policija traži 2.120 evra kazne i sedam meseci zabrane
Policajci su 19-godišnjaka uhapsili i priveli u policijsku stanicu.
Protiv njega podnose optužni predlog Opštinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o ličnoj karti.
Policija predlaže novčanu kaznu od 2.120 evra, kao i zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od sedam meseci.
(Kurir.rs/Index.hr)