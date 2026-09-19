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Devetnaestogodišnjak je u sredu uveče kroz Trnjane vozio 105 km/h na mestu gde je ograničenje 50 km/h, a policija je utvrdila i da nikada nije položio vozački ispit.

Trnjani su naselje u opštini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji, istočno od Slavonskog Broda.

Policijska patrola zaustavila je 19-godišnjaka 16. septembra oko 21.50 tokom kontrole saobraćaja.

Utvrđeno je da je kroz naseljeno mesto vozio više nego dvostruko brže od dozvoljenog.

Nije se odmah zaustavio policiji

Mladić se nije odmah zaustavio na policijsku naredbu, već je usporio i nastavio vožnju, nakon čega ga je patrola ipak zaustavila.

Kontrolom je utvrđeno da automobilom upravlja pre sticanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Kod sebe nije imao ni ličnu kartu.

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Policajci su 19-godišnjaka uhapsili i priveli u policijsku stanicu.

Protiv njega podnose optužni predlog Opštinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o ličnoj karti.