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Devet dana nakon što je izbio veliki požar na Braču, u kojem je izgorelo oko 5.000 hektara borove šume, makije, niskog rastinja i trave, vatra je konačno lokalizovana, potvrđeno je danas u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Vatrogasci su i dalje na požarištu, gde saniraju i natapaju teren. Požar je izbio 10. septembra između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio prema uvalama Duboka, Lučice i Osibova, kao i prema Milni.

U požaru su izgorele glamping kućice u turističkom rizortu Gava, dok su zbog bezbednosti evakuisani turisti i stanovnici.

Požar na Braču Foto: Vatrogasci 193 printscreen

Na terenu bile stotine vatrogasaca

Zbog požara bio je prekinut i saobraćaj na lokalnim putevima, dok su se sa vatrom danima borile stotine vatrogasaca iz cele Hrvatske.

Veliku pomoć pružale su im i vazdušne snage, koje su tih dana bile angažovane i na gašenju drugih požara na području Splitsko-dalmatinske županije.

Gašenje je dodatno otežavala bura. Vatrogasci su u nekoliko navrata uspevali da stabilizuju situaciju, ali se vatra ponovo aktivirala.

Posle devet dana borbe sa vatrenom stihijom, požar je konačno lokalizovan, ali vatrogasne ekipe ostaju na terenu kako bi sanirale požarište i sprečile ponovno izbijanje vatre.

(Kurir.rs/Index.hr)

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