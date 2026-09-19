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Devet dana nakon što je izbio veliki požar na Braču, u kojem je izgorelo oko 5.000 hektara borove šume, makije, niskog rastinja i trave, vatra je konačno lokalizovana, potvrđeno je danas u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Vatrogasci su i dalje na požarištu, gde saniraju i natapaju teren. Požar je izbio 10. septembra između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio prema uvalama Duboka, Lučice i Osibova, kao i prema Milni.

U požaru su izgorele glamping kućice u turističkom rizortu Gava, dok su zbog bezbednosti evakuisani turisti i stanovnici.

1/5 Vidi galeriju Požar na Braču Foto: Vatrogasci 193 printscreen

Na terenu bile stotine vatrogasaca

Zbog požara bio je prekinut i saobraćaj na lokalnim putevima, dok su se sa vatrom danima borile stotine vatrogasaca iz cele Hrvatske.

Veliku pomoć pružale su im i vazdušne snage, koje su tih dana bile angažovane i na gašenju drugih požara na području Splitsko-dalmatinske županije.

Gašenje je dodatno otežavala bura. Vatrogasci su u nekoliko navrata uspevali da stabilizuju situaciju, ali se vatra ponovo aktivirala.