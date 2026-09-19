JAHTA POČELA DA TONE USRED NOĆI DOK SU DVE OSOBE SPAVALE NA NJOJ Ono što ih je probudilo spasilo im je život (FOTO)
- Jahta duga oko 13 metara, pod austrijskom zastavom, potonula je tokom noći na vezu u marini Tribunj.
- Dve osobe koje su spavale na brodu probudile su se kada je jahta počela naglo da se naginje i uspele su da je napuste nepovređene.
- Uzrok potonuća još nije utvrđen, a kao mogući razlog navodi se tehnički kvar; jahta je u petak izvučena iz vode.
U marini Tribunj tokom noći između četvrtka i petka dogodio se ozbiljan incident kada je jahta duga oko 13 metara, koja plovi pod austrijskom zastavom, potonula direktno na svom vezu. U tom trenutku na brodu su se nalazile dve osobe koje su spavale, prenosi "Kristijan-Antic.blog".
Noć je za posadu naglo prekinuta kada je plovilo iznenada počelo snažno da se naginje. Dve osobe su se tada probudile i uspele na vreme da napuste jahtu. U incidentu niko nije povređen.
Fotografije sa mesta događaja prikazuju belu jahtu nagnutu u lučkom bazenu. Krmeni deo nalazi se duboko pod vodom, dok pramac još viri iznad površine.
Oko plovila je postavljena uočljiva narandžasta zaštitna barijera za sprečavanje širenja nafte i drugih zagađujućih materija. U pozadini se vide druge jahte usidrene u marini, kao i kuće i zelena brda na obali.
Na drugim fotografijama još jasnije se vide razmere incidenta. Drvena daska vodi od obale do palube, dok su bočni prozori i delovi unutrašnjosti jahte već ispod površine vode. Bokobrani plutaju pored trupa, a zaštitna barijera postavljena je neposredno oko potonulog plovila.
Uzrok potonuća jahte za sada nije poznat. Kao jedna od mogućnosti navodi se tehnički kvar, na primer problem sa ventilom ili otvorom na trupu plovila.
Međutim, uzrok incidenta još nije zvanično potvrđen.
Potonula jahta izvučena je iz vode u petak oko podneva, a istraga bi trebalo da utvrdi zbog čega je plovilo potonulo.
(Kurir.rs/Heute)