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U marini Tribunj tokom noći između četvrtka i petka dogodio se ozbiljan incident kada je jahta duga oko 13 metara, koja plovi pod austrijskom zastavom, potonula direktno na svom vezu. U tom trenutku na brodu su se nalazile dve osobe koje su spavale, prenosi "Kristijan-Antic.blog".

Noć je za posadu naglo prekinuta kada je plovilo iznenada počelo snažno da se naginje. Dve osobe su se tada probudile i uspele na vreme da napuste jahtu. U incidentu niko nije povređen.

Fotografije sa mesta događaja prikazuju belu jahtu nagnutu u lučkom bazenu. Krmeni deo nalazi se duboko pod vodom, dok pramac još viri iznad površine.

Oko plovila je postavljena uočljiva narandžasta zaštitna barijera za sprečavanje širenja nafte i drugih zagađujućih materija. U pozadini se vide druge jahte usidrene u marini, kao i kuće i zelena brda na obali.

Na drugim fotografijama još jasnije se vide razmere incidenta. Drvena daska vodi od obale do palube, dok su bočni prozori i delovi unutrašnjosti jahte već ispod površine vode. Bokobrani plutaju pored trupa, a zaštitna barijera postavljena je neposredno oko potonulog plovila.

Uzrok potonuća jahte za sada nije poznat. Kao jedna od mogućnosti navodi se tehnički kvar, na primer problem sa ventilom ili otvorom na trupu plovila.

Međutim, uzrok incidenta još nije zvanično potvrđen.