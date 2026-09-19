Na automobilu srpskih registarskih oznaka u Zadru probušene su dve gume
užas!
JEDNOSTAVNO MRZE SRBE! Opet probušene gume na automobilu srpskih registracionih oznaka!
- Na automobilu srpskih registarskih oznaka u Zadru probušene su dve gume na parkingu u širem centru grada.
- Policija navodi da je vlasniku pričinjena materijalna šteta, a ovo je drugi sličan slučaj u Zadru u kratkom roku.
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Incident se dogodio na parkiralištu u širem centru grada Zadra, a nepoznati počinitelj vlasniku je naneo materijalnu štetu, javlja Zadarski list. Ovo je drugi takav slučaj zabeležen u Zadru u kratkom razdoblju.
Pre nekoliko dana na sličan je način oštećen i automobil u vlasništvu 77-godišnjeg državljanina Srbije, kojem su takođe probušene gume.
(Kurir.rs/Zadarski list)
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