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Incident se dogodio na parkiralištu u širem centru grada Zadra, a nepoznati počinitelj vlasniku je naneo materijalnu štetu, javlja Zadarski list. Ovo je drugi takav slučaj zabeležen u Zadru u kratkom razdoblju.

Pre nekoliko dana na sličan je način oštećen i automobil u vlasništvu 77-godišnjeg državljanina Srbije, kojem su takođe probušene gume.

(Kurir.rs/Zadarski list)

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