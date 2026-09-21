Slušaj vest

Riječka policija privela je dvadesetšestogodišnjaka koji je automobilom udario policajca i pobegao sa lica mesta, saopštila je danas Policijska uprava primorsko-goranska.

Incident se dogodio u subotu kada je mladić ignorisao naređenje policajca da zaustavi vozilo, nakon čega je ubrzao i povredio policijskog službenika udarivši ga automobilom u nogu.

Pronađen je nekoliko sati nakon što je pobegao sa mesta nesreće, a na teret mu se stavlja krivično delo napad na službeno lice.

Ne propustiteHrvatskaJEDNOSTAVNO MRZE SRBE! Opet probušene gume na automobilu srpskih registracionih oznaka!
Zadar
HrvatskaJAHTA POČELA DA TONE USRED NOĆI DOK SU DVE OSOBE SPAVALE NA NJOJ Ono što ih je probudilo spasilo im je život (FOTO)
Screenshot 2026-01-24 102500.png
HrvatskaDEVET DANA BORBE SA VATRENOM STIHIJOM NA BRAČU! Izgorelo 5.000 hektara, stotine vatrogasaca bile na terenu
brac.png
HrvatskaJURIO 105 NA SAT, A NIKAD NIJE POLOŽIO VOZAČKI! Policiji nije hteo da stane, sada mu preti PAPRENA KAZNA
Vožnja u suprotnom pravcu.