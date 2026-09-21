Hrvatska
ZGAZIO POLICAJCA, PA DAO GAS I POBEGAO: Ignorisao naređenje i udario čoveka, drama u Rijeci
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Riječka policija privela je dvadesetšestogodišnjaka koji je automobilom udario policajca i pobegao sa lica mesta, saopštila je danas Policijska uprava primorsko-goranska.
Incident se dogodio u subotu kada je mladić ignorisao naređenje policajca da zaustavi vozilo, nakon čega je ubrzao i povredio policijskog službenika udarivši ga automobilom u nogu.
Pronađen je nekoliko sati nakon što je pobegao sa mesta nesreće, a na teret mu se stavlja krivično delo napad na službeno lice.
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