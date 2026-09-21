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Bakarni pokrov sa mrtvačnice, freza, kosilica, akumulatori i peć teška 100 kilograma – sve se to našlo u inventaru četvorice Zagrepčana koji su tokom nekoliko meseci obilazili zagrebačke kuće, vikendice, privredne objekte i gradilišta i iz njih odnosili sve što su mogli da prodaju.

Najbizarnija epizoda njihovog kriminalnog pohoda ipak je bila krađa mini-bagera, sa kojim su se na kraju survali niz liticu.

Reč je o slučaju iz 2017. godine, koji je tek u martu 2025. okončan osuđujućom presudom, a koji je javno objavljen ovih dana.

Ekipu je okupio nezaposleni autoelektričar T. B. (32), koji je učestvovao u svim krađama. Uz njega je bio i autolimar M. M. (33), a povremeno bi im se pridružili i nezaposleni autoelektričar A. M. (29) i pekar I. B. (29).

Promena odbrane

Sve je počelo u martu 2017. godine, kada su T. B. i M. M. sa mrtvačnice u Čučerju skinuli desetak bakarnih pokrovnih ploča, ukupne površine oko 25 kvadratnih metara, koje su potom prodali za 800 kuna. Nekoliko dana kasnije, dvojac je sa krova terase jedne kuće u Prigorskoj ulici skinuo oko 22 metra bakarnih oluka, cevi i odvodnih cevi, vrednih oko 5.000 kuna.

U maju su T. B., M. M. i A. M. provalili u garažu vikendice u Kuntićima i odneli CO2 aparat za varenje, kompresor i kosilicu, dok su T. B. i A. M. u drugom slučaju kroz otvor na ogradi ušli u spremište i sa radne mašine skinuli dva akumulatora. Njihova vrednost bila je procenjena na 3.200 kuna, ali su za njih dobili samo 160 kuna.

Tokom juna nastavili su da obilaze objekte na području Zagreba. T. B. je iz jedne drvene šupe ukrao trimer, ručnu testeru i budak, dok su on, M. M. i I. B. iz kuće u Hukmanima izneli gvozdenu peć tešku oko 100 kilograma i prodali je.

T. B. je sa A. M. provalio i u vikendicu u Vugrovcu, iz koje su odneli Stihl trimer, a sa I. B. je iz druge vikendice ukrao poljoprivrednu frezu.

Poslednja krađa u nizu dogodila se u julu, kada su T. B. i M. M. provalili u napuštenu kuću, ali su od krađe odustali.

U međuvremenu su njih dvojica ispred jedne kuće u izgradnji ukrali i mini-bager Bobcat vredan 150.000 kuna. Razbili su staklo na vratima, pokrenuli zaključanu mašinu i odvezli je, ali je bager tokom vožnje skliznuo niz liticu.

Na početku postupka T. B. je priznao deo krađa, ali je negirao da je učestvovao u krađi mini-bagera, krađi peći, freze, kao i u pokušaju provale u napuštenu kuću. Kasnije je promenio odbranu i priznao sva dela koja mu je tužilaštvo stavljalo na teret. M. M. je u početku takođe priznao deo optužbi, ali je na kraju priznao sva dela.

"Pomogao sam da iznesu peć"

A. M. bio je mnogo konkretniji u poricanju. Priznao je da je učestvovao u krađi akumulatora, zbog čega je, kako je rekao, žalio, ali je negirao da je sa T. B. provalio u vikendicu u Vugrovcu i garažu u Kuntićima.

Sud mu nije poverovao, ocenivši da njegovo učešće potvrđuju iskazi ostalih optuženih, među kojima je T. B. detaljno opisao njegovu ulogu u tim krađama.

I. B. je sve vreme negirao krivicu, ali je u svojoj odbrani opisao okolnosti koje su se delimično podudarale sa činjeničnim opisom optužnice.

– Nisam kriv za dela koja mi se stavljaju na teret. Što se tiče peći, pomogao sam T. B. i M. M. da je iznesu, a nakon prodaje sam dobio deo novca. Što se tiče freze, T. B. je predložio da je uzmemo i zapretio mi da će me prebiti ako ne pomognem. Zato sam učestvovao u uzimanju freze i odvezao je do M. M., ali to nisam učinio svojom voljom – branio se I. B.

Sud je zaključio da su sva četvorica počinila dela koja su im stavljena na teret. Kod T. B. posebno je uzeo u obzir njegovu raniju osuđivanost za istovrsna krivična dela, dok je M. M. takođe ranije bio osuđivan.

T. B. je za deset pojedinačnih dela dobio kazne od četiri do osam meseci, koje su mu objedinjene u jedinstvenu kaznu od godinu i šest meseci zatvora. U kaznu mu je uračunato i vreme koje je proveo u istražnom zatvoru.

M. M. je za šest krivičnih dela dobio jedinstvenu kaznu od 11 meseci zatvora, koja mu je zamenjena radom za opšte dobro.

A. M., koji je ranije već bio osuđivan za istovrsna dela, osuđen je na godinu dana zatvora uslovno, uz rok provere od pet godina, dok je I. B., kome je ovo bila prva osuda, dobio sedam meseci zatvora uslovno, uz rok provere od tri godine.

T. B. mora oštećenom K. H. da nadoknadi 400 evra štete, dok su ostali oštećeni upućeni da naknadu štete potražuju u parničnom postupku.