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Hrvatska policija je u četvrtak popodne pronašla oštećeno vozilo u oblasti Vučevica u Dalmaciji, u kojem se nalazio dezorijentisani muškarac (29).

Muškarac je prevezen u bolnicu, gde mu je izmeren nivo alkohola u krvi od 5,30 promila.

Zbog ekstremne intoksikacije, policija nije mogla da ga ispita. Njegov život nije bio u opasnosti, ali je zadržan u bolnici dok se ne otrezni, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Vozio je iako mu je vozačka dozvola oduzeta

Forenzičkom istragom utvrđeno je da je 29-godišnjak u četvrtak između 13:20 i 14:40 upravljao vozilom pod uticajem alkohola, iako mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilima B kategorije.

Policija ga je potom privela sudu i predložila da mu se odredi pritvor, zatvorska kazna, nova zabrana upravljanja vozilom i obavezno lečenje od zavisnosti u trajanju od godinu dana. Muškarac je već bio osuđivan za vožnju pod uticajem alkohola u julu.