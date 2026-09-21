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Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) je izvršio raciju u prostorijama Hrvatskog fudbalskog saveza.

Istražitelji USKOK-a su pretražili prostorije Hrvatskog fudbalskog saveza tražeći dokumentaciju vezanu za sponzorske ugovore, nezvanično saznaje Indeks.

Za sada nije poznato na koje ugovore se odnosi ova akcija, niti u sklopu kojeg predmeta istražitelji proveravaju dokumentaciju.

(Kurir.rs/Index)

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