Za sada nije poznato na koje ugovore se odnosi ova akcija USKOK-a
Hrvatska
USKOK upao u prostorije Fudbalskog saveza Hrvatske!
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Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) je izvršio raciju u prostorijama Hrvatskog fudbalskog saveza.
Istražitelji USKOK-a su pretražili prostorije Hrvatskog fudbalskog saveza tražeći dokumentaciju vezanu za sponzorske ugovore, nezvanično saznaje Indeks.
Za sada nije poznato na koje ugovore se odnosi ova akcija, niti u sklopu kojeg predmeta istražitelji proveravaju dokumentaciju.
(Kurir.rs/Index)
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