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Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je detalje teške saobraćajne nesreće koja se noćas oko 2.25 dogodila na Jadranskoj magistrali (D-8) kod mesta Smokvina, u kojoj je poginuo 30-godišnji vozač, dok se jedna žena bori za život.

Prema rezultatima policijskog uviđaja, 30-godišnji hrvatski državljanin vozio je automobil dubrovačkih registarskih oznaka prema Dubrovniku. Iz još neutvrđenih razloga, na ravnom delu puta prešao je preko dvostruke pune linije u suprotnu traku i direktno se sudario sa automobilom nemačkih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smera, a kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Nemačke.

Odbačen sa puta i udario u brdo

Nakon silovitog frontalnog sudara, vozilo dubrovačkih registarskih oznaka odbačeno je na travnatu površinu pored kolovoza, gde je zadnjim delom udarilo u brdo. Tridesetogodišnji vozač preminuo je na mestu nesreće od zadobijenih povreda.

Putnica iz drugog automobila, 46-godišnja državljanka Austrije, zadobila je teške telesne povrede opasne po život i hitno je prevezena u dubrovačku bolnicu, gde se lekari bore za njen život.

Vozač automobila nemačkih registarskih oznaka, 56-godišnji Nemac, zadobio je lakše povrede.

Zbog uviđaja i uklanjanja smrskanih vozila saobraćaj na magistrali bio je potpuno obustavljen do 3.10, nakon čega je policija vozila naizmenično propuštala jednom saobraćajnom trakom.

(Kurir.rs/Index.hr)

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