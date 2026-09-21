Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Narušeni komšijski odnosi u Solinu eskalirali su u nedelju uveče, kada je verbalna svađa dvojice muškaraca prerasla u fizički obračun. U sukobu je jedan muškarac teško povređen, a drugi lakše, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Epilog sukoba: Teške povrede i alkohol

Teže povrede zadobio je 52-godišnjak, kojem su lekari utvrdili povrede pršljena i ruke. Drugi učesnik sukoba, 40-godišnjak, lakše je povređen, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,62 promila.

U sukob se umešala i 24-godišnja devojka koja je pokušala da razdvoji dvojicu muškaraca, pri čemu je i sama zadobila površinske povrede.

Policija podnosi prijave

Obojica muškaraca nalaze se pod policijskim nadzorom, a tokom dana nad njima će biti sprovedena kriminalistička istraga.

Protiv obojice će biti podnete prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.