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Narušeni komšijski odnosi u Solinu eskalirali su u nedelju uveče, kada je verbalna svađa dvojice muškaraca prerasla u fizički obračun. U sukobu je jedan muškarac teško povređen, a drugi lakše, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Epilog sukoba: Teške povrede i alkohol

Teže povrede zadobio je 52-godišnjak, kojem su lekari utvrdili povrede pršljena i ruke. Drugi učesnik sukoba, 40-godišnjak, lakše je povređen, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,62 promila.

U sukob se umešala i 24-godišnja devojka koja je pokušala da razdvoji dvojicu muškaraca, pri čemu je i sama zadobila površinske povrede.

Policija podnosi prijave

Obojica muškaraca nalaze se pod policijskim nadzorom, a tokom dana nad njima će biti sprovedena kriminalistička istraga.

Protiv obojice će biti podnete prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

Policija će protiv 40-godišnjaka podneti i krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je 52-godišnjaku naneo tešku telesnu povredu.

(Kurir.rs/Index.hr)

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