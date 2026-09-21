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Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kneginec Gornji danas su tokom intervencije u porodičnoj kući pronašli preminulu osobu.

Iz DVD Kneginec Gornji saopštili su da su dojavu o potrebi za otvaranjem kuće primili u 10.31 čas od Vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne jedinice Varaždin. Na intervenciju je izašlo pet vatrogasaca sa tehničkim vozilom.

Po dolasku na mesto događaja, vatrogasci su specijalnim alatom otvorili vrata i u kući pronašli preminulu osobu.

Na mestu događaja bili su i policijski službenici Policijske stanice Varaždin.