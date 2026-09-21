Pet vatrogasaca izašlo je na teren nakon poziva za otvaranje kuće. Specijalnim alatom ušli su u objekat, gde ih je zatekao tragičan prizor.
Hrvatska
VATROGASCI DOBILI POZIV DA OTVORE KUĆU, UNUTRA IH SAČEKAO JEZIV PRIZOR! Pronađena preminula osoba, policija odmah izašla na teren
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Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kneginec Gornji danas su tokom intervencije u porodičnoj kući pronašli preminulu osobu.
Iz DVD Kneginec Gornji saopštili su da su dojavu o potrebi za otvaranjem kuće primili u 10.31 čas od Vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne jedinice Varaždin. Na intervenciju je izašlo pet vatrogasaca sa tehničkim vozilom.
Po dolasku na mesto događaja, vatrogasci su specijalnim alatom otvorili vrata i u kući pronašli preminulu osobu.
Na mestu događaja bili su i policijski službenici Policijske stanice Varaždin.
Iz DVD Kneginec Gornji izrazili su saučešće porodici i bližnjima preminule osobe.
(Kurir.rs/Index.hr)
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