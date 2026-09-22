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Suđenje u jednom od najšokantnijih slučajeva zlostavljanja životinja u Hrvatskoj nastavlja se danas na Opštinskom sudu u Slavonskom Brodu. Trojica optuženih koje tužilaštvo tereti za godinama seksualno zlostavljanje životinja na farmi u Brodsko-posavskoj županiji sešće pred novom sudijom, Nerom Panjkret.

Pre nastavka sudskog postupka, hrvatski "24 sata" je dobio uvid u optužnicu koja sadrži šokantne detalje. Čitav slučaj je otkriven kada je pokrenuta istraga protiv prvog osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivična dela nad detetom mlađim od 15 godina.

Upravo tokom ove istrage istražitelji su došli do novih i šokantnih saznanja.

Na zahtev istražitelja, pregledan je njegov mobilni telefon. Među porukama, istražitelji su pronašli komunikacije koje nisu imale nikakve veze sa prvobitnim slučajem, ali su ukazivale na moguće teško krivično delo počinjeno nad životinjama. Usledila je nova istraga, tokom koje su uhapšena još dva muškarca.

5 godina koristili životinje za seksualni odnos

Prema optužnici, trojica se terete da su od 2020. do 2025. godine koristili životinje za seksualni odnos, znajući da životinjama nanose nepotrebnu patnju. Spisak životinja pomenutih u optužnici uključuje najmanje dva psa, ponija i kobilu.

U optužnici se dalje navodi da komunikacija pronađena na mobilnom telefonu ukazuje na to da je prvi osumnjičeni redovno dolazio na farmu radi seksualnog odnosa sa životinjama. Tokom forenzičkog pregleda, istražitelji su pronašli poruke koje detaljno opisuju dogovore o dolasku na farmu. To su izuzetno šokantne poruke. Izdvojili smo samo nekoliko.

"Ne mogu dok mu je sin tamo", "Može li doći u ponedeljak ujutru", "Šta ima od životinja", "Imate li još nekoga ko to voli, pa da ga pozovete sutra", „Ima jedan iz Županje, ali je stidljiv, kaže tata, pa neće doći", "Mali bi pošao sa mnom da možemo da ostanemo kod vas", "Može li doći tamo, udobnije je i ima krevet", "Tvoj prijatelj iz Varaždina koji voli da dolazi u štalu", "Platiću 500 kuna", "Šta ima kod tebe u štali", "Dolazi jedna iz Babine Grede, voli da ide u štalu"...

Vlasnik imanja izjavio da ne zna da li se to dogodilo kod njega

U optužnici se navodi da je vlasnik imanja tokom ispitivanja izjavio da ne zna da li se to dogodilo kod njega. Ne zna da li su mu neki ljudi dolazili da imaju seks sa životinjama, a kada popije terapiju, ne budi se do 7 ujutru.Kako je izjavio tokom ispitivanja, kada spava, ne zna šta se dešava.

S druge strane, jedan čovek je, tokom svoje odbrane, izjavio da su muškarci dolazili kod "vlasnika" da imaju seks sa životinjama. Drugi je izjavio da je i vlasnik imao seks sa jednom od životinja i da ga je majka optuženog uhvatila. On im je to dozvolio jer je mislio da komšije neće videti.