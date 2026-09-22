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Policija je juče oko 15.20 časova u Pitomači zaustavila 34-godišnjeg vozača koji je sa 2,62 promila alkohola u krvi vozio nestabilno i prelazio u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera. Muškarac je upravljao automobilom pre nego što je stekao vozačku dozvolu, a istovremeno mu je bila na snazi zabrana upravljanja vozilom. Pošto je reč o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja, automobil mu je privremeno oduzet.

Policajci su primetili automobil našičkih registarskih oznaka jer je krivudao kolovozom. Vozač je prelazio u traku namenjenu saobraćaju iz suprotnog smera, naglo ubrzavao i terao motor u visoke obrtaje, zbog čega su mu proklizavali točkovi.

Utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas, kao i da kod sebe nije imao ličnu kartu niti drugi dokument kojim bi mogao da potvrdi identitet.

Vozač poslat u zatvor na 12 dana

Vozač je uhapšen i uz optužni predlog sproveden pred nadležni opštinski sud. Policija je predložila da bude zadržan u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da mu bude izrečena novčana kazna od 5.320 evra, kao i zabrana upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od 21 meseca.

Nakon sprovedenog hitnog prekršajnog postupka, sudija mu je odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana. Odluka je doneta na osnovu težine i načina izvršenja prekršaja, kao i prethodnih osuda vozača.

Muškarac je sproveden u zatvor u Bjelovaru, dok će sud naknadno doneti odluku o konačnim sankcijama.

Policijska uprava ponovo je pozvala sve učesnike u saobraćaju, a posebno vozače, da poštuju saobraćajne propise.