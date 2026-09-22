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Specijalna policija jutros je u Rijeci uhapsila muškarca za kojim je Županijski sud u Rijeci raspisao poternicu zbog sumnje za pokušaj ubistva u pucnjavi na Trsatu 19. decembra prošle godine. Prema javno dostupnim podacima o slučaju, reč je o Davidu Munjiću (25).

Mesecima bio u bekstvu

Munjić je mesecima bio nedostupan policiji i pravosuđu. U januaru je istražni pritvor određen njemu, Toniju Vukoši i Lovri Boškoviću. Bošković je tada završio u pritvoru, dok su Munjić i Vukoša bili u bekstvu.

Vukoša je, prema pisanju portala Burin, uhapšen početkom juna, dok je Munjić ostao u bekstvu.

Prema poslednjim javno dostupnim informacijama, Luka Obrovac (40), jedan od osumnjičenih za pokušaj ubistva u pucnjavi na Trsatu, i dalje je u bekstvu.

Jutrošnje hapšenje izveli su pripadnici riječke specijalne policije u saradnji sa službenicima Druge policijske stanice Rijeka. Policija je pretresla stan koji je uhapšeni 25-godišnjak koristio i pronašla predmete koje povezuje sa pucnjavom na Trsatu.

Pucnjava kod Dvorane mladosti

Pucnjava se dogodila 19. decembra oko 21.20 časova kod Dvorane mladosti na Trsatu.

Prema sumnjama policije i tužilaštva, Munjić i Vukoša nalazili su se u "fijatu bravo" kojim je upravljao Antonio Tot. Pratili su BMW kojim je upravljao Lario Lesica, a nakon što se BMW zaustavio kod autobuske stanice ispod Dvorane mladosti, preprečili su mu put.

Luka Obrovac, koji se već nalazio na tom mestu, tada je, prema sumnjama istražitelja, počeo da puca prema "fijatu".

Tot, Munjić i Vukoša potom su ispalili više hitaca prema Obrovcu, a tužilaštvo ih sumnjiči da su pokušali da ga ubiju.

U pucnjavi niko nije povređen, ali je jedan metak pogodio staklo obližnjeg kafića.

Sumnjiče ga i za prikrivanje tragova

Istraga je naknadno proširena. Munjić i Vukoša sumnjiče se da su dan nakon pucnjave pokušali da prikriju svoje učešće.

Prema navodima istrage, zajedno sa Totom i još jednim muškarcem čistili su "fijat" korišćen u obračunu kako bi uklonili tragove, a zatim su u vozilu ostavljani drugi tragovi koji su trebalo da potkrepe lažnu verziju događaja.

Munjić se u tom delu postupka sumnjiči i za falsifikovanje dokaza.

Vukoša, koji je zajedno sa Munjićem pobegao nakon pokretanja postupka, uhapšen je 5. juna na području Rijeke. Tokom policijske akcije i pretresa pronađeni su falsifikovana slovenačka lična karta i uređaj za ometanje signala.

Osumnjičen i za ulazak u tuđi stan

Policija je tokom najnovije kriminalističke istrage 25-godišnjaka osumnjičila i za narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora.

Sumnja se da je u avgustu bez dozvole ušao u stan jednog hrvatskog državljanina i u njemu boravio nekoliko dana.

Kod njega je pronađeno i pet grama amfetamina i dva grama marihuane, zbog čega je prekršajno sankcionisan prema Zakonu o suzbijanju zloupotrebe droga.

Uhapšeni 25-godišnjak će tokom dana, uz dopunu krivične prijave, biti predat u istražni pritvor.

Moguća veza sa ubistvom Romine Vlašimski

U priči o drogi koju je Fran Brnelić navodno konzumirao pre ubistva Romine Vlašimski pojavila se i nezvanična veza sa slučajem pucnjave na Trsatu.

Portal Burin je, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, objavio da je jedan od ljudi uključenih u "trsatski slučaj" navodno prodavao drogu Brneliću. Portal nije objavio njegovo ime.

U istim tekstovima Burin je zasebno pisao o Luki Obrovcu kao jednom od glavnih osumnjičenih u slučaju pucnjave na Trsatu i osobi za kojom se tada tragalo.