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Mladić iz Hrvatske našao se u centru skandala nakon što je otkriveno da je falsifikovao bakino punomoćje i sa njenog računa podigao 92.000 evra.

Prema optužnici, 22-godišnji Luka je u više navrata dolazio u filijale banke u Zagrebu, gde je zaposlenima pokazivao falsifikovano punomoćje sa lažnim notarskim pečatom.

Bez sumnje, banka mu je prvo isplatila 40.000 evra sa oročenog depozita, a zatim i 52.300 evra sa deviznog računa, u više transakcija.

Baka otkrila prevaru nakon kupovine luksuznih automobila

Starica je shvatila da nešto nije u redu kada je primetila da je Luka iznenada kupio novi crni sportski BMW, iako joj je ranije tražio novac za auto, koji mu ona nije dala. Nakon što je godinu dana kasnije videla i beli Mercedes, njena sumnja se pojačala.

"Luka me je molio za novac da kupi auto, ali nisam mogla da mu dam jer imam još sedmoro unučadi i ne bi bilo pošteno da pomažem samo njemu. Ali onda sam videla da vozi nov BMW, a kasnije i Mercedes. Otišla sam u banku i saznala šta je uradio", ispričala je baka.

Nakon što je prevara otkrivena, baka je odmah prijavila unuka policiji. Banka joj je nadoknadila sav izgubljeni novac, ne čekajući presudu. Državno tužilaštvo je ove nedelje podiglo optužnicu protiv Luke, tereteći ga za falsifikovanje i prevaru.

Ako bude proglašen krivim, preti mu višegodišnja zatvorska kazna, prenosi portal Danica.hr.