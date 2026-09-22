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Učenik trećeg razreda Srednje policijske škole "Josip Jović" u Zagrebu prijavio je da je napadnut u spavaonici.

Incident se, prema njegovoj prijavi, dogodio oko jedan sat posle ponoći u noći na ponedeljak. Kako je ispričao nadležnima u školi, u sobu koju deli sa još dvojicom učenika upala su dvojica maskiranih mlađih muškaraca. Preko lica su imali takozvane fantomke i šalove, zbog čega nije mogao da vidi o kome se tačno radi.

Napadači su prevrnuli dušek njegovog kreveta i izbacili ga iz kreveta. Učenik je pao na pod i udario lakat, pri čemu je zadobio lakšu povredu koju su konstatovali lekari KBC Zagreb.

Učenik se nakon incidenta javio i majci, a jutros su ga lekari ponovo pregledali.

Kako je napad bio moguć u čuvanom objektu

Postavlja se pitanje kako je ovakav incident mogao da se dogodi u spavaonici policijske škole, čuvanom objektu u kojem borave budući policajci. Osim toga, u učeničkom domu dežuraju i vaspitači, koji su takođe policijski službenici.

Index je Ministarstvu unutrašnjih poslova i Srednjoj policijskoj školi uputio pitanja o tome šta je preduzeto nakon incidenta.

Prema pravilima i s obzirom na to da je napadnut maloletnik, trebalo je da bude sprovedena kriminalistička istraga. Međutim, do zaključenja teksta ni škola ni MUP nisu odgovorili na pitanja.

Ranije kontroverze u policijskoj školi

Incident se dogodio nedugo nakon što se društvenim mrežama proširio snimak na kojem učenici policijske škole tokom hodočašća u Francuskoj uzvikuju "Za Lourdes - spremni", što je veoma podsećalo na ustaški pozdrav.

Koreografiju je osmislio Stipo Pavić, pomoćnik načelnika Policijske škole, kojem je nakon povratka u Hrvatsku zbog toga pretio interni postupak. MUP je ocenio da je njegovo ponašanje bilo neprimereno. Međutim, na kraju Pavić nije snosio posledice, iako je, prema navodima Indexa, sličnih povika budućih policajaca pod njegovim vođstvom bilo i ranije.

Pavić je pomoćnik načelnika Policijske škole za organizaciju rada obrazovnih grupa i stručnu praksu, a njegova supruga je početkom godine dobila posao u Samostalnoj službi za saradnju sa Vojnim ordinarijatom, koja se nalazi u Policijskoj akademiji, u istom kompleksu kao i policijska škola.