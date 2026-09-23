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Nakon dolaska iz Grčke sa falsifikovanim hrvatskim dokumentima, dvojica avganistanske braće uhapšena su na aerodromu pre leta za Nemačku, piše Dalmatinski portal.

Zanimljivo je da su lažne lične karte, koje su dobili u Atini, bile na imena istorijskih hrvatskih vladara. Maloletnik je imao dokumenta na ime kralja Ladislava, dok je stariji brat bio knez Trpimir.