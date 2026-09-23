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Sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni pritvor 31-godišnjem vozaču koji je prijavljen zbog obesti u vožnji, nakon što je pijan automobilom probio ogradu fudbalskog terena u Gajnicama, na kojem su deca igrala utakmicu. U incidentu su povređeni vozač i 42-godišnji pešak.

Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da je 31-godišnjak 16. septembra u 20.05 časova, pod dejstvom alkohola, vozio više od 50 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine.

Brzinu nije prilagodio uslovima na putu i vidljivosti. Zbog toga je izgubio kontrolu nad automobilom, udario u metalnu zaštitnu i žičanu ogradu fudbalskog igrališta, a zatim i u osobu koja se nalazila unutar terena. Pešak je tom prilikom povređen, saopštilo je tužilaštvo.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužilaštvo je protiv njega pokrenulo istragu i predložilo sudiji istrage Županijskog suda u Zagrebu da mu odredi istražni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Sudija je prihvatio predlog.

Preti mu do tri godine zatvora

Obest u vožnji predstavlja krivično delo kod kojeg vozač izuzetno bezobzirnim i teškim kršenjem saobraćajnih propisa, na primer vožnjom sa više od 1,5 promila alkohola ili brzinom većom za 50 kilometara na sat od dozvoljene, neposredno ugrožava živote ljudi ili imovinu.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna do tri godine zatvora.