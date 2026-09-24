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U industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke tokom noći je izbio požar u pogonu kompanije Metis. Požar je zahvatio oko 1.000 kvadratnih metara skladišta u kojem su gorele sekundarne sirovine, pa se izdaleka video veliki stub gustog dima koji se ubrzo proširio širim riječkim područjem.

Brzom intervencijom vatrogasaca - 17 pripadnika JVP-a Grada Rijeke s pet vozila i jednog člana DVD-a Čavle s jednim vozilom - požar je lokalizovan, a na terenu je u toku dogašivanje i kontrola požarišta.

Građanima poslato upozorenje

Zbog širenja gustog dima, Uprava civilne zaštite rano jutros, između 4:45 i 5:35 sati, poslala je upozorenje građanima putem sistema SRUUK na hrvatskom, engleskom i nemačkom jeziku. Upozorenje je upućeno stanovnicima grada Bakra, opština Čavle i Kostrena, kao i građanima Kraljevice i dela crikveničkog područja.

Nadležne službe i Nastavni zavod za javno zdravlje Primorsko-goranske županije posavetovali su građanima da zatvore prozore i vrata na objektima, isključe ventilaciju i klimatizaciju koje koriste spoljni vazduh, te da izbegavaju boravak, fizičke aktivnosti na otvorenom i svako izlaganje dimu.

Loš kvalitet vazduha

Uticaj požara već je vidljiv na kvalitetu vazduha.

Na mernoj stanici Rijeka 2 u 5 sati ujutru izmerena je koncentracija sitnih čestica PM2.5 od 68,98 µg/m³, što prema Evropskom indeksu označava loš kvalitet vazduha, dok je koncentracija čestica PM10 iznosila 83,7 µg/m³, što spada u kategoriju umerenog kvaliteta.