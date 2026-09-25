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Granična policija u Vrgorcu u Hrvatskoj zaplenila je više od 13 kilograma marihuane i uhapsila dvadesetšestogodišnjeg državljanina Hrvatske osumnjičenog za trgovinu drogom.

Muškarac je zaustavljen na auto-putu A1 u utorak popodne, 22. septembra.

Pretresom pronađeno 20 paketa u torbama

Tokom kontrole putničkog vozila, policijski službenici su u prtljažniku uočili dve sportske torbe. Automobil je odvezen u krug policijske stanice, gde je na osnovu sudskog naloga izvršen pretres.

U torbama je pronađeno dvadeset paketa sa ukupno 13 kilograma i 848 grama marihuane.

Prema navodima policije, droga je bila namenjena daljoj neovlašćenoj prodaji. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, dvadesetšestogodišnjak je predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu zbog neovlašćene proizvodnje i prometa droge.

(Kurir.rs/Index)

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