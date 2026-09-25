VELIKA ZAPLENA DROGE NA AUTO-PUTU: Zaustavili mladića, otvorili gepek i zatekli dve sportske torbe PUNE OPIJATA
- Droga je pronađena u dve sportske torbe u prtljažniku, u 20 paketa, tokom kontrole na auto-putu A1
- Policija navodi da je bila namenjena daljoj neovlašćenoj prodaji, a osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku.
Granična policija u Vrgorcu u Hrvatskoj zaplenila je više od 13 kilograma marihuane i uhapsila dvadesetšestogodišnjeg državljanina Hrvatske osumnjičenog za trgovinu drogom.
Muškarac je zaustavljen na auto-putu A1 u utorak popodne, 22. septembra.
Pretresom pronađeno 20 paketa u torbama
Tokom kontrole putničkog vozila, policijski službenici su u prtljažniku uočili dve sportske torbe. Automobil je odvezen u krug policijske stanice, gde je na osnovu sudskog naloga izvršen pretres.
U torbama je pronađeno dvadeset paketa sa ukupno 13 kilograma i 848 grama marihuane.
Prema navodima policije, droga je bila namenjena daljoj neovlašćenoj prodaji. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, dvadesetšestogodišnjak je predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu zbog neovlašćene proizvodnje i prometa droge.
(Kurir.rs/Index)