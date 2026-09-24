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Na Županijskom sudu u Šibenikudanas u 11:30 počelo je suđenje 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, optuženom za ubistvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu u maju ove godine. Suđenje vodi sudija Vuko Adžić-Katalinić.

Aleksić je na početku suđenja rekao da se smatra krivim. U sudnici je potom pušten snimak njegovog iskaza iz policije. Ispričao je da je zbog teških životnih okolnosti, smrti majke i sve većih dugova odlučio da počini teško krivično delo kako bi završio u zatvoru, piše RTL.

Rekao je da nije planirao da ubije određenu osobu, već onoga ko dođe da mu dostavi hranu.

- Dosadio mi je život, nisam više imao od koga da pozajmljujem - rekao je policiji.

Aleksić je ispričao i da je improvizovani pištolj napravio još 21. marta 2024. godine prema uputstvima koja je pronašao na Jutjubu i da mu je za izradu bilo potrebno samo jedan dan.

Na dan ubistva, uz pištolj je pripremio i vojni nož sa sečivom dugim 17 centimetara, za slučaj da oružje ne opali. Rekao je da je Luku pozvao da uđe u kuću pod izgovorom da ga boli noga.

- Tog dana sam odlučio da ću ubiti dostavljača - rekao je u iskazu.

1/4 Vidi galeriju Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

"Mogao sam da ga ranim, ali šta bih onda dobio? Ne bih dobio ništa"

Aleksić je na snimku ispitivanja u Državnom tužilaštvu Republike Hrvatske (DORH) priznao da je njegov stric znao da je napravio oružje.

- I kad sam rekao da sam u crvenom, on je znao šta to znači. Znao je da imam pištolj kod sebe - rekao je.

Zameniku županijskog državnog tužioca Zvonku Iviću rekao je da je očekivao samo jednog dostavljača, ali kada je video da su došla dvojica, odlučio je da prvog ubije pištoljem, a drugog nožem.

Objasnio je da njegov improvizovani pištolj može da ispali samo jednu kuglu i da mu nakon toga treba vremena da ga ponovo napuni. Luku Milovca pogodio je u levi deo grudi, nakon čega je mladić odmah pao, dok je drugi dostavljač u šoku rekao: "Jao" i pobegao.

mesto ubistva Foto: Printscreen/dalmatinskiportal.hr

- Moram da rešim nekoga, ubijem nekoga, ako bežim da ne bežim džabe - rekao je Aleksić u iskazu.

Dodao je i: "Ništa mi nije žao." Na dodatno pitanje rekao je da mu nije žao ni ubijenog mladića niti bilo koga drugog, već jedino njegove majke koja je preminula. Aleksić je rekao i da je mesečno primao 360 evra, koje bi potrošio za 12 dana.

- Mogao sam da ga ranim, ali šta bih onda dobio? Ne bih dobio ništa. Ako ga ubijem, onda ću dobiti više - rekao je i dodao:

- Meni je u zatvoru deset puta bolje. Napolju mi je život bio kao pakao.

Njegova advokatica po službenoj dužnosti Iva Baica Skert najavila je da će Aleksić odgovarati na pitanja sudije i odbrane, ali ne i na pitanja tužioca Zvonka Ivića i advokata porodice ubijenog mladića Tomislava Matića.

Optužnica za teško ubistvo i ilegalno oružje

Tužilaštvo tereti Aleksića za teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno posedovanje, izradu i nabavljanje oružja.

Prema optužnici, on je 16. maja uveče u Drnišu, sa unapred smišljenom namerom da ubije dostavljača hrane, bez ikakvog povoda pucao u 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavio picu. Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na mestu događaja.

Aleksić je pucao iz vatrenog oružja koje je sam napravio, a čije je posedovanje zabranjeno. Nakon ubistva je pobegao, ali ga je policija uhapsila sledećeg dana. Kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Ranija osuda i propusti u sistemu

Nakon ovog zločina, Vlada i Ministarstvo pravosuđa najavili su izmene zakona kojima se uvodi kazna doživotnog zatvora. Predlogom je predviđeno da se od 1. januara 2027. godine ta kazna može izreći za 15 najtežih krivičnih dela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora.

Aleksić je već bio osuđen za ubistvo 22-godišnje Marijane Sučević, koje je počinio 1994. godine u Prgometu, kada je imao 18 godina.

Devojku je napao dok se vraćala sa autobuske stanice i zadao joj 17 ubodnih rana, a slučaj je godinama ostao nerešen. Aleksić je uhapšen tek 2001. godine, nakon što je počeo da se hvali poznanicima da je upravo on ubio devojku.

Nakon hapšenja priznao je ubistvo policiji i istražnom sudiji i detaljno opisao zločin, ali je na suđenju povukao priznanje.

Psihijatrijskim veštačenjem utvrđeno je da je u vreme ubistva bio smanjeno uračunljiv i da ima ozbiljne psihičke tegobe. Osuđen je na 12 godina zatvora, uz meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Nakon ubistva Luke Milovca saznalo se da Aleksić, uprkos izrečenoj meri obaveznog psihijatrijskog lečenja, tokom kasnijeg boravka u šibenskom zatvoru nije primao propisanu terapiju.

Ranije je objavljeno i da je tokom boravka u zatvorima izazvao 31 incident, a u Lepoglavi je fizički napao drugog zatvorenika.

Nakon izlaska na slobodu, Aleksić je 2020. godine prekršajno kažnjen zbog porodičnog nasilja. Prijavila ga je strina jer je na ulici uznemiravao nju i dete.

Tri godine kasnije, 2023. godine, policija je kod njega pronašla improvizovano ručno izrađeno vatreno oružje i municiju.

DORH je u septembru iste godine podigao optužnicu, ali nije zatražio istražni zatvor niti mere opreza. Opštinski sud u Šibeniku potvrdio je optužnicu dva meseca kasnije, ali predmet nije smatrao hitnim, pa ročište nije bilo zakazano pre ubistva Luke Milovca.

Kristijan Aleksić Foto: Printskrin You Tube/RTL

DORH utvrdio propuste

Državno tužilaštvo naknadno je sprovelo nadzor nad radom Opštinskog državnog tužilaštva u Šibeniku i utvrdilo nepravilnosti u postupanju u Aleksićevom slučaju.

Zaključeno je da je, s obzirom na njegovu raniju osuđivanost, postojala osnova da se predloži istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, ali to nije učinjeno.

DORH je utvrdio i da je tokom istrage trebalo sprovesti psihijatrijsko veštačenje upravo zbog ranije izrečene mere obaveznog psihijatrijskog lečenja. Ni ono nije sprovedeno.

Kristijan Aleksić Foto: policijska uprava šibensko kninska

Nadzor je pokazao i da tadašnja opštinska državna tužiteljka nije na odgovarajući način procenila policijske informacije o Aleksićevom ponašanju u javnosti.

DORH je zaključio da je trebalo sveobuhvatnije razmotriti njegovu višestruku osuđivanost, ličnost i činjenicu da je protiv njega već bila u toku istraga. Utvrđeni propusti uklapali su se, prema DORH-u, u ranije uočene nepravilnosti u radu šibenskog tužilaštva.