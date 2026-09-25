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Brazlika Ketlin Izabel Beker (28) pronađena je mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu, a uzrok njene smrti još nije utvrđen.

Ketlin je došla u Evropu zbog ponude za posao u Srbiji, ali posao nije realizovan, a njena porodica sada pokušava da utvrdi ko ju je doveo u Hrvatsku i šta se sa njom dogodilo, javljaju brazilski mediji.

Brazilski G1 izveštava da je slučaj prijavljen zagrebačkoj policiji i da su Ketlinine lične stvari zaplenjene radi istrage. Porodica je zatražila pomoć od brazilske federalne policije, ali nisu potvrdili da li sprovode formalnu istragu, rekavši da ne komentarišu moguće izveštaje ili tekuće istrage.

Otišla zbog posla u Srbiju

Ketlin je napustila Brazil 29. aprila nakon što je dobila ponudu za posao u Srbiji. Prema rečima njene majke Geruze Beker, želela je da zaradi novac kako bi pomogla ocu, koji pati od osteomijelitisa i potrebna mu je proteza.

Po dolasku u Srbiju, saznala je da je pozicija već popunjena. Rekla je majci da je posao propao i da je veoma zabrinuta jer ne zna šta dalje da radi. Porodica tvrdi da su je potom u Hrvatsku odvele osobe čiji je identitet još uvek nepoznat.

Prema rečima članova porodice, Ketlin je i pre smrti dobijala pretnje. Nije objavljeno od koga su pretnje došle niti da li su bile povezane sa njenom smrću. G1 je takođe objavio novi detalj koji porodica želi da razjasni.

Brazlika Ketlin Izabel Beker (28) pronađena je mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu Foto: Facebook Printscreen

Ketlin je navodno putovala sa drugom ženom koja je dobila istu ponudu za posao, a nakon Ketlinine smrti porodica više nije mogla da stupi u kontakt sa tom ženom.

Zbog okolnosti pod kojima su žene došle u Evropu i nepoznatih osoba koje su navodno odvele Ketlin iz Srbije u Hrvatsku, porodica želi da se proveri mogućnost trgovine ljudima. Trenutno nema potvrde da je Ketlin bila žrtva trgovine ljudima, niti se zna šta se dogodilo sa drugom ženom.

Pronađena mrtva u Zagrebu

Porodica je nekoliko dana bezuspešno pokušavala da stupi u kontakt sa Ketlin, a 27. avgusta su kontaktirali brazilsku ambasadu u Hrvatskoj. Tada su saznali da je Ketlin pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu 22. avgusta.

U smrtovnici koju je brazilska ambasada u Zagrebu izdala 4. septembra navodi se da je uzrok smrti nepoznat ili neutvrđen. Porodici je prvobitno rečeno, prema rečima majke, da je Ketlin možda umrla od srčanog udara, ali još uvek nema potvrde za to.

Advokat porodice, Žoači Fereira da Silva, zatražio je od odeljenja za sudsku medicinu u Zagrebu da dostavi kompletnu dokumentaciju o obdukciji i laboratorijskim testovima. Prema informacijama koje je porodica dobila, rezultati bi mogli biti gotovi za tri do četiri meseca, a konačnu dokumentaciju će morati da zatraže od nadležnog državnog tužilaštva u Zagrebu.

Ni druga obdukcija nije dala odgovore.

Ketlinino telo je prevezeno u Brazil nakon što je porodica organizovala prikupljanje sredstava za transport. Telo je stiglo u Porto Veljo 13. septembra, gde je obavljen novi forenzički pregled, ali ni on nije uspeo da utvrdi uzrok smrti.

Zadatak brazilskih stručnjaka bio je otežan činjenicom da je prošlo više od 20 dana od smrti i da je telo već prošlo obdukciju u Hrvatskoj i dva postupka balsamovanja, u Hrvatskoj i Sao Paulu. Biološki materijal je uzet i poslat na dodatne toksikološke testove, čiji se rezultati još uvek čekaju.