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Na Županijskom sudu u Šibeniku u petak je, nešto nakon 13 sati, ubica Kristijan Aleksić saznao svoju kaznu. Dobio je 40 godina zatvora, piše Slobodna Dalmacija. Tužilaštvo je za Aleksića tražilo maksimalnu zatvorsku kaznu.

Aleksić je na početku suđenja priznao krivicu, kao i tokom ranijeg ispitivanja u Državnom tužilaštvu. Optužnica ga tereti za teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno posedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija.

Prema optužnici, Aleksić je 16. maja uveče u Drnišu, sa unapred formiranom namerom da nekoga ubije, pucao na Milovca, koji mu je doneo naručenu hranu. Devetnaestogodišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

1/4 Vidi galeriju Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

"Da je dostavio bilo ko, isto bi prošao"

Tokom jučerašnjeg ročišta u sudnici je pušten snimak Aleksićevog iskaza koji je ranije dao tužilaštvu. U njemu je rekao da nije planirao da ubije određenu osobu, već bilo kog dostavljača koji se pojavi na njegovim vratima.

- Da je dostavio bilo ko, isto bi prošao - rekao je istražiteljima.

Aleksić je ispričao da je živeo u teškim okolnostima, sa sve većim dugovima, i da je odlučio da počini teško krivično delo kako bi završio u zatvoru. Rekao je i da se zbog ubistva ne kaje.

- Ne kajem se. Žao mi je jedino čizama koje sam izderao - rekao je govoreći o bekstvu nakon zločina.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Pripremio pištolj i nož

Dostavljača je dočekao sa improvizovanim vatrenim oružjem koje je ranije sam napravio prema uputstvima pronađenim na internetu.

Kod sebe je imao i vojni nož sa sečivom dugim oko 30 centimetara. Prema sopstvenom iskazu, planirao je da ga upotrebi ukoliko pištolj zakaže.

Kako dostavljači ne bi posumnjali u njegove namere, prethodno je više puta naručivao hranu. Kobne večeri na njegovu adresu stigla su dvojica mladića. Aleksić je istražiteljima rekao da je jednog nameravao da ubije pištoljem, a drugog nožem.