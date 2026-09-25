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Opoziciona Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) pokrenula je inicijativu za opoziv hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i njegove Vlade zbog slučaja ilegalno odlaganog otrovnog otpada u Gospiću.

SDP je za inicijativu o opozivu premijera saopštila da je prikupljeno 54 potpisa poslanika.

- Pokrećemo opoziv Plenkovića kao premijera i cele njegove Vlade. Predali smo 54 potpisa poslanika. Tražimo da Sabor raspravi njegovu političku odgovornost i iskaže mu nepoverenje zbog slučaja Gospić - rekao je Saša Đujić.

Incijativu osim Mosta podržali i sve kolege s levice

Otkrio je da su incijativu osim Mosta podržali i sve kolege s levice, kao i iz Mosta i kolege Raspudić.

- Ponudili smo je i kolegama iz DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista. Oni je nisu potpisali, ali očekujemo da će nas podržati prilikom glasanja o ovoj temi - dodao je.

Đujić je rekao da je inicijativa detaljno obrazložena te da su u osam tačaka naveli zbog čega smatraju da politička odgovornost počinje od premijera.

- Plenković godinama vodi hrvatsku Vladu koja donosi propise i građani zato imaju pravo upravo od njega da traže odgovore na pitanje da je sistem koji vodi dopustio ovakav slučaj u Gospiću - rekao je Đujić.

Naglasio je da inicijativom ne prejudiciraju ničiju krivičnu odgovornost.

- Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova Vlada upravljala ovim problemom. Ne prejudiciramo ničiju krivičnu odgovornost, ali ono što tražimo od premijera jeste politička odgovornost, o kojoj moramo raspraviti u Saboru. On je u deset godina stvorio sištem koji se urušava - poručio je Đujić.

Sabina Glasovac takođe je poručila da političku odgovornost za slučaj snosi premijer.

"Politička odgovornost jedini je garant vraćanja poverenja građana u politiku i upravo zbog toga tražimo odgovornost Plenkovića. Politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. On je direktno odgovoran za razmontiranje sistema zaštite okoline i gospodarenja otpadom“, rekla je Glasovac.

Prema njenim rečima, u ovom je slučaju najpre zakazala država.

"Glavni državni inspektor nije zakazao, on je bio u igri, a na tu poziciju postavio ga je Andrej Plenković. On je taj koji je stavio lisicu da čuva kokoške“, ustvrdila je i dodala:

"Nije opljačkan samo novac, nego i budućnost dece. I ono najgore, Gospić nije jedina zatrovana tačka. Ovakvih tačaka postoji dvadesetak“.

Pozvala je sve poslanike da razmisle pre glasanja o opozicionom predlogu, prenosi zagrebačka N1.

Potrebno najmanje 76 glasova za opoziv

Za opoziv, odnosno izglasavanje nepoverenja premijera potrebna je većina glasova svih poslanika u parlamentu, što je najmanje 76 glasova, od ukupno 151. Procedura je da se Predlog za iskazivanje nepoverenja može podneti najmanje jedna petina poslanika, što je ukupno 30.

Vlada je dužna da se izjasni o zahtevu za izglasavanje nepoverenje u roku od osam dana kada ga primi predsednik parlamenta. Parlament o predlogu mora da raspravlja najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga.

Ako se premijeru i Vladi izglasa nepoverenje dužni su podneti ostavku, a ako predlog ne prođe više se ne može ponoviti u periodu od šest meseci.