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Pet migranata utopilo se danas poslepodne u reci Kupi, u blizini Severina na Kupi u Hrvatskoj, saopštila je Primorsko-goranska policijska uprava.

Policijski službenici Policijske stanice Vrbovsko primili su u 15.30 časova dojavu delničke policije da se u reci Kupi, na pograničnom području u mestu Damalj, u blizini Severina na Kupi, nalazi više osoba, za koje se pretpostavlja da su migranti.

Po dolasku na mesto događaja, policijski službenik iz Delnica skočio je u reku Kupu i zajedno sa kolegom, uz pomoć građana, uspeo da izvuče na obalu i spase petoricu stranih državljana.

Prema do sada utvrđenim informacijama, u grupi je bilo oko 20 osoba. Njih 14 uspelo je da pređe reku i nalazi se na teritoriji Slovenije, petorica su spasena, dok se preostalih pet osoba utopilo, piše Jutarnji.

U toku je kriminalistička istraga kojom će biti utvrđene sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja.