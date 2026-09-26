Ključ u bravi s unutrašnje strane vrata neće vas zaštiti od provalnika

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Vlasnik stana iz Zagreba nepravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu jer je bez dozvole podstanarke ušao u nekretninu koju joj je iznajmio. Prema presudi, muškarac je u decembru sklopio ugovor o zakupu na godinu dana sa ženom koja je u stanu živela sa decom.

Iskoristio je vreme dok ona nije bila u stanu, otključao vrata i ušao sa potencijalnim kupcima kojima je pokazivao nekretninu radi prodaje, piše Danica.

Nakon što je saznala za to, podstanarka ga je krivično prijavila. U presudi je sudija navela da je vlasnik time počinio krivično delo narušavanja nepovredivosti doma.

Tokom sudskog postupka izvedeni su dokazi, među kojima je bila i SMS poruka koju je vlasnik poslao podstanarki, na osnovu kojih je sud zaključio da je kriv.

Izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri meseca. Naloženo mu je i da plati 100 evra troškova krivičnog postupka.