Vatrogasci su ugasili sobu površine oko 25 kvadrata, dok traje dogašivanje krova. Za sada nema informacija o povređenima.
Hrvatska
POŽAR U ZAGREBU! Vatra progutala sobu pa zahvatila krov kuće: Na teren izašli vatrogasci i policija
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U zagrebačkom naselju Mlinovi danas je izbio požar u kući, a vatra se iz jedne sobe proširila na krov.
Vatrogasci su dojavu primili u 13.30 časova. Prema prvim informacijama, požar je izbio u stanu na trećem spratu kuće u Mlinovima.
Izgorela je soba površine oko 25 kvadratnih metara, a vatra se kroz prozor proširila na krov.
Požar u sobi je ugašen, dok vatrogasci nastavljaju da otvaraju delove krova i gase preostala žarišta.
Na teren su pozvani i policija i službenici Elektre.
Za sada nema informacija o povređenima.
(Kurir.rs/Index.hr)
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