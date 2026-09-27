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U zagrebačkom naselju Mlinovi danas je izbio požar u kući, a vatra se iz jedne sobe proširila na krov.

Vatrogasci su dojavu primili u 13.30 časova. Prema prvim informacijama, požar je izbio u stanu na trećem spratu kuće u Mlinovima.

Izgorela je soba površine oko 25 kvadratnih metara, a vatra se kroz prozor proširila na krov.

Požar u sobi je ugašen, dok vatrogasci nastavljaju da otvaraju delove krova i gase preostala žarišta.

Na teren su pozvani i policija i službenici Elektre.

Za sada nema informacija o povređenima.

(Kurir.rs/Index.hr)

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