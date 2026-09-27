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Zbog zloupotrebe u privrednom poslovanju, utaje poreza, falsifikovanja isprava i povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga osumnjičeni su 39-godišnjak i 65-godišnjakinja, protiv kojih je istragu takođe pokrenulo Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku.

Bankarska službenica (57) osumnjičena je za zloupotrebu poverenja u privrednom poslovanju i falsifikovanje isprava, zbog čega je protiv nje Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku pokrenulo istragu.

Sumnja se da je od decembra 2013. do aprila 2025. godine na području Vrgorca bila zadužena za rad sa klijentima u jednoj banci i da je postupala van svojih ovlašćenja i suprotno odredbama ugovora koji je sklopila sa poslodavcem.

Cilj joj je, kako se sumnja, bio da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, pa je sa privatnih računa klijenata, bez njihovog znanja i prisustva, podizala novac koji je zadržavala za sebe.

Deo novca preusmeravala je na račune drugih klijenata, a sumnja se i da je sačinjavala lažnu poslovnu dokumentaciju kako bi navedene transakcije prikazala kao verodostojne.

Takvim postupanjem je, prema sumnjama istražitelja, sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist od 135.000 evra.

Sumnja se da su fiktivnim računima oštetili budžet

Zbog zloupotrebe u privrednom poslovanju, utaje poreza, falsifikovanja isprava i povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga osumnjičeni su i 39-godišnjak i 65-godišnjakinja, protiv kojih je istragu takođe pokrenulo Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku.

Sumnja se da je 39-godišnjak tokom 2018. godine sa računa kompanije u kojoj je bio odgovorno lice sebi isplatio 357.751 evro. Novac je podizao na bankomatima ili ga je direktno sa računa kompanije prebacivao na svoj račun, a zatim ga koristio za plaćanje privatnih troškova.

Osim toga, sumnja se da se sa 65-godišnjakinjom, koja je bila direktorka kompanije i stvarno rukovodila njenim poslovanjem, dogovorio da knjiže neverodostojne i fiktivne račune kako bi lažno prikazali promet i prihode kompanije.

Na taj način su, kako se sumnja, pokušali da umanje obaveze za plaćanje PDV-a, čime su budžet oštetili za oko 87.992 evra.

Tridesetdevetogodišnjak je osumnjičen i da je tokom 2018. u poslovnim knjigama evidentirao račune koji nisu nastali u svrhu poslovanja kompanije, već za privatne potrebe.