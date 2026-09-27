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Zagreb sutra očekuju ozbiljni poremećaji u javnom prevozu i funkcionisanju komunalnih službi zbog najavljenog velikog štrajka zaposlenih u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Do obustave rada dolazi pošto pregovori sindikata i uprave održani u subotu nisu završeni dogovorom, prenose hrvatski mediji.



Uoči sutrašnjeg štrajka ZET-a i radnika Zagrebačkog holdinga, nadređeni su pozvani da imaju razumevanja za izostanke.

Do svojih školskih klupa i radnih mesta sutra bi trebalo da stigne oko 380.000 zaposlenih, 35.665 srednjoškolaca i više od 60.000 studenata, koji će, po svemu sudeći, dobro zapamtiti dolazak na prvi dan fakulteta. Gradskog prevoza sutra neće biti, pa se postavlja pitanje kako će se građani kretati.

"Predviđam potpuni haos. Taksijem ću na posao, nema druge, nadam se da će biti slobodnih vozila", rekao je Ivica.

"Ili peške ili Bajsom, ili će me možda neko povesti", rekao je Mario.

"Moram na fakultet. Verovatno ću ići Bajsom", rekla je Nikol i dodala da će morati peške ako ne bude slobodnih Bajseva. Na pitanje da li je ljuti štrajk, odgovorila je da je malo ljuta. "Ali neka se bore za ono što žele."

Grad nije poslao uputstva za srednjoškolce

Grad apeluje na poslodavce da imaju razumevanja i omoguće rad od kuće. Državnim kompanijama takvo uputstvo nije stiglo, kažu u Ministarstvu uprave.

Uputstva Grada nema ni za više od 37.000 srednjoškolaca, kao ni za nastavnike, navode u udruženju direktora srednjih škola.

"Imamo WhatsApp grupe za obaveštenja roditeljima i učenicima. Nećemo upisivati izostanke, otvorićemo vrata", rekao je Zlatko Stić iz Udruženja hrvatskih direktora srednjih škola Grada Zagreba i dodao da neće biti neopravdanih časova ako neko ne uspe da stigne do škole.

"Naravno da neće, pa nisu deca kriva što ne mogu da dođu do škole. Ako neko to malo i iskoristi, to je dečji nestašluk", rekao je Stić.

HŽ neće pojačavati linije

Grad Velika Gorica najavio je da će dodatno pojačati linije svog prevoznika prema železničkoj stanici u Velikoj Gorici, kako bi građani put do Zagreba mogli da nastave vozom. Na korišćenje vozova građane poziva i Zaprešić.

Iz HŽ-a poručuju da zbog štrajka ZET-a neće uvoditi dodatne vozove, navodeći da u jutarnjim i večernjim satima vozovi već saobraćaju u dvostrukom sastavu i da odjednom mogu da prevezu do 1.000 putnika.

Gradska uprava preporučila je da se taksi vozila prvenstveno ostave na raspolaganju starijim i bolesnim osobama, kao i onima koji moraju da stignu do bolnica. Vozačima digitalnih platformi poslata je poruka da budu spremni.

"Korisnike smo već putem medija obavestili da unapred rezervišu vožnje i primećujemo povećan broj rezervacija. Partnerima vozačima poslali smo obaveštenje da budu dostupni na platformi. Primetili smo da ponedeljkom građani najviše putuju prema bolnicama, na preglede i terapije, kao i zdravstveni radnici", rekla je Sanja Babić, PR menadžerka digitalne platforme za prevoz na zahtev.

Očekuje se veća potražnja za Bajsevima

Na 195 lokacija građanima je na raspolaganju 2.000 javnih bicikala Bajs. Najveća potražnja je između 8 i 9 i između 15 i 16 časova, navode nadležni. Očekuje se oko 60 odsto više vožnji nego inače.

"Očekujemo povećan broj, između 20.000 i 25.000 iznajmljivanja u odnosu na standardnih 15.000.

Bicikli će u jutarnjim satima biti spremni na lokacijama. Kako interesovanje bude raslo, pokušaćemo da ih što ravnomernije rasporedimo", rekao je Ante Gustin, direktor sistema javnih bicikala Bajs.

Gradski načelnik za saobraćaj savetuje "carpooling", odnosno da se više osoba vozi jednim automobilom.

"Ako se zaista dogodi da 500.000 ljudi koje ZET dnevno preveze sutra ne bude prevezeno, mi ćemo dati sve od sebe i u Centru za upravljanje saobraćajem i sa 50 ili 60 redara koje imamo, ali ništa od toga neće moći da nadomesti 500 vozila koja neće saobraćati", rekao je Andro Pavuna, načelnik Gradskog ureda za mesnu samoupravu, saobraćaj, komunalne poslove, civilnu zaštitu i bezbednost.

Parking će se naplaćivati kao i svakog drugog dana, ali pitanje je da li će zbog štrajka uopšte biti radnika koji će ga naplaćivati, navode iz Grada.