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Međimurska policija uhapsila je 29-godišnjaka koji je pijan i bez vozačke dozvole bežao policijskoj patroli, dok je u automobilu nepropisno prevozio dete. Sud mu je odredio zadržavanje do 15 dana, nakon čega je odmah sproveden u zatvor u Varaždinu, a policija mu je oduzela automobil.

Incident se dogodio prekjuče oko 20.50 časova na lokalnom putu između Palovca i Belice. Policajci Saobraćajne policije Čakovec pokušali su da zaustave automobil čakovečkih registarskih oznaka uključivanjem rotacionih svetala i zvučnih signala, ali je vozač najpre ignorisao naređenja i nastavio vožnju, pre nego što se na kraju zaustavio.

Vozio pijan, bez položenog ispita i sa detetom bez sedišta

Nakon što su ga zaustavili, policajci su utvrdili da 29-godišnjak uopšte nema položen vozački ispit i da je vozio sa 1,08 promila alkohola u krvi.

Pored toga, u automobilu je prevozio dete koje nije bilo smešteno u dečje sedište niti na odgovarajuće sigurnosno postolje.

Pošto je reč o višestrukom povratniku u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja, policija mu je na mestu događaja privremeno oduzela automobil, a njega uhapsila i odvela u policijsku stanicu na trežnjenje.

Sudija ga odmah poslala iza rešetaka

Sledećeg dana, u nedelju 27. septembra, policija je protiv 29-godišnjaka podnela optužni predlog i privela ga u Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Čakovcu.