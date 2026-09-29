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U Zagrebu je nastavljen štrajk zaposlenih u gradskim službama nakon neuspešnih pregovora o povećanju plata, pa je i jutros gotovo potpuno obustavljanja javni prevoz.

Prema zvaničnim podacima, na ulicama su trenutno dva tramvaja od oko 200 i jedan od oko 300 gradskih autobusa.

Slično je bilo i juče.

Štrajk su u ponedeljak pokrenuli sindikati u Zagrebačkom holdingu, gradskom kompaniji koja okuplja niz komunalnih i drugih javnih službi, i Zagrebačkom električnog tramvaju (ZET), gradskom preduzeću za tramvajski i autobuski prevoz posle neuspešnih pregovora s upravom o povećanju plata i drugih materijalnih dodataka.

Što se tiče holdinga, u štrajku najviše učestvuju zaposleni u Čistoći, a šef sindikata Čistoće Mumin Hodžić rekao je jutros novinarima da je organizovan deo nužnih poslova i da će 20 kamiona odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarni.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz stranke Možemo ponovio je da neće pristati na utimatume i ponovo kritikovao sindikate što su počeli štrajk dok još nije završena arbitraža o nužnim minimalnim poslovima.

"Ja sam spreman na kompromis koji Grad može finansijski da izdrži, ali naše pozicije su jako udaljene", izjavio je u ponedeljak gradonačelnik.

Tomislav Tomašević Foto: Beta Lana Slivar Dominic

On je rekao da prvog dana štrajka nije došlo do kolapsa zahvaljujući odgovornom ponašanju građana koji su se snalazili tako što su koristili bicikle, pešačili, radili od kuće, ali i delili prevoz.

Vrtići i osnovne škole radile su normalno ali je veći broj izostanka očekivano zabeležen u srednjim školama.

Štrajk u glavnom gradu komentarisao je juče i premijer Andrej Plenković, predsednik vladajuće stranke na državnom nivou, ; Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), koja je, međutim, u opoziciji u Zagrebu gde je na vlasti leva koalicija stranaka Možemo i Socijaldemokratske partije.

Plenković je u izjavi novinarima odbacio insinuacije da iza štrajka stoji HDZ rekavši da su takve optužbe "niske".

Prema njegovim rečima, odgovornost za štrajk je na Gradu, gradonačelniku, Holdingu i drugima koji su nadležni za komunalne teme.

Na sudu u Zagrebu danas će biti održano ročište o legalnosti štrajka.

Glavni spor između uprave i sindikata u gradskim preduzećima odnosi se na visinu plata, odnosno povećanje osnovice za njihov obračun.

Andrej Plenković Foto: ANTONIO BAT/EPA

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da Grad nudi povećanje plata po modelu 4,5+4,5+4,5 odsto, s tim da je prvo povećanje već išlo od 1. januara, dok bi iduće bilo od 1. septembra.

S druge strane, sindikati u Holdingu traže povećanje osnovice za 12 odsto, a u ZET-u su svoj zahtev smanjili s početnih 15 na 13 odsto.

Hrvatski portal Index objavio je da je prosečna isplaćena neto plata vozača autobusa ili tramvaja u ZET-u, sa stalnim dodacima, u julu iznosila 1.992 evra, dok je prosečna plata svih zaposlenih u ZET-u bila oko 1.930 evra.

U podružnicama Zagrebačkog holdinga, vozači Čistoće prosečno su primili 1.851 evro neto, a komunalni radnici 1.651 evro. Prosečna plata radnika na Gradskim grobljima je bila 1.586 evra, vrtlara u Zrinjevcu 1.574 evra, a putari u Zagrebačkim cestama 1.545 evra.

Prema podacima iz ZET-a, medijalna plata zaposlenih u tom gradskom preduzeću u julu je iznosila 1.942 evra.

Prosečna plata u Hrvatskoj u julu je iznosila 1.540 evra, a medijalna 1.346 evra, što znači da je polovina zaposlenih primila manje, a druga polovina više od tog iznosa.

Prema poslednjim podacima za jun ove godine, u Zagrebu je prosečna neto plata iznosila oko 1.750 evra, a medijalna oko 1.500 evra.