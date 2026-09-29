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Vozač (33), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Sikirevaca, preminuo je juče u bolnici u Slavonskom Brodu, potvrdila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Nesreća se dogodila prekjuče oko 21 sat. Prema navodima policije, 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine vozio je automobil slovenačkih registarskih oznaka brzinom od najmanje 210 kilometara na sat, na deonici na kojoj je ograničenje brzine 130 kilometara na sat.

Udario u kamion

Vozač je udario u teretno vozilo sa poluprikolicom srpskih registarskih oznaka, koje se kretalo ispred njega u istom smeru. Kamionom je upravljao 68-godišnji državljanin Srbije.

U automobilu se kao putnik nalazio 37-godišnjak. On i 33-godišnji vozač teško su povređeni i prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na lečenju.

Tridesettrogodišnjak je dan nakon nesreće podlegao povredama. Policija je nakon nesreće najavila da će protiv njega podneti krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću.

(Kurir.rs/Index.hr)

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