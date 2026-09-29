JURIO 210 NA SAT, PA SE ZAKUCAO U KAMION: Vozač (33) podlegao povredama posle stravične nesreće na auto-putu
- Vozilo je udarilo u kamion srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 68-godišnji državljanin Srbije
- U nesreći je teško povređen i 37-godišnji putnik iz automobila, koji je nakon sudara zadržan na bolničkom lečenju
Vozač (33), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Sikirevaca, preminuo je juče u bolnici u Slavonskom Brodu, potvrdila je Policijska uprava brodsko-posavska.
Nesreća se dogodila prekjuče oko 21 sat. Prema navodima policije, 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine vozio je automobil slovenačkih registarskih oznaka brzinom od najmanje 210 kilometara na sat, na deonici na kojoj je ograničenje brzine 130 kilometara na sat.
Udario u kamion
Vozač je udario u teretno vozilo sa poluprikolicom srpskih registarskih oznaka, koje se kretalo ispred njega u istom smeru. Kamionom je upravljao 68-godišnji državljanin Srbije.
U automobilu se kao putnik nalazio 37-godišnjak. On i 33-godišnji vozač teško su povređeni i prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na lečenju.
Tridesettrogodišnjak je dan nakon nesreće podlegao povredama. Policija je nakon nesreće najavila da će protiv njega podneti krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću.
(Kurir.rs/Index.hr)