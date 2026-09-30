LAŽNI POLICAJAC DIVLJAO ZAGREBOM! Uključio treptače, proleteo kroz dva crvena pa policajcima pokazao značku, u kući mu našli čitav arsenal opreme (FOTO)
- Zagrebačka policija istražuje 37-godišnjaka koji se lažno predstavljao kao policajac, pokazivao lažnu značku i vozio sa upaljenim plavim svetlima kroz dva crvena.
- U pretresu automobila i kuće pronađena je lažna policijska oprema, uključujući legitimacije, značku, radio-aparate, natpise i blanko prekršajne obrasce.
Zagrebačka policija sprovela je krivičnu istragu nad muškarcem (37) koji se lažno predstavljao kao policajac. Sumnja se da je falsifikovao dokumenta nakon što je policajcima koji su ga zaustavili u saobraćaju pokazao lažnu službenu legitimaciju i značku.
Incident se dogodio u subotu, 26. septembra, oko 13:20 časova. Policijski službenici su uočili automobil zagrebačkih registracija na Slavonskoj aveniji. Vozač je prvo prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici sa Čulinečkom ulicom, a zatim i na raskrsnici sa Ulicom III. Resnik, oba puta bez usporavanja.
Vozilo je sve vreme imalo uključena plava trepćuća svetla.
Policijska patrola ga je pratila i zaustavila. Muškarac im je potom pokazao značku sličnu onoj kriminalističke policije i rekao da žuri da interveniše. Nakon što su mu policajci ponovo tražili dokumenta, on im je predao svoja prava dokumenta.
37-godišnji muškarac je optužen za saobraćajne prekršaje, i to prolazak kroz crveno svetlo i posedovanje i korišćenje svetlosnih znakova koji su dozvoljeni samo na policijskim vozilima i vozilima sa prvenstvom prolaza. Nakon sprovođenja prekršajnog postupka, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanja isprave.
U automobilu i kući pronađena lažna policijska oprema
Policija je posumnjala da prekršaji nisu jedino što je počinio, pa je zatražila pretres njegovog automobila, kuće i drugih prostorija koje koristi na području Dugog Sela.
Pretresom su pronađene dve lične karte slične policijskim, značka sa natpisom "kriminalistička policija", dva kompleta LED baterijskih lampi i jedna plava "rotirka".
Pored toga, pronađena su 34 blanko obaveštenja o prekršajima saobraćajne policije, tri ručna radio-aparata, plastični natpis "POLICIJA", dve majice sa istim natpisom, prsluk sa natpisom "Kriminalistička policija" i jakna sa natpisom "Policija" i oznakom Ministarstva unutrašnjih poslova.
Policija je utvrdila da predmeti nisu deo službene policijske uniforme niti opreme. Osumnjičeni 37-godišnjak predat je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu. Krivična istraga se nastavlja.
(Kurir.rs/Index)