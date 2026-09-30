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Zagrebačka policija sprovela je krivičnu istragu nad muškarcem (37) koji se lažno predstavljao kao policajac. Sumnja se da je falsifikovao dokumenta nakon što je policajcima koji su ga zaustavili u saobraćaju pokazao lažnu službenu legitimaciju i značku.

Incident se dogodio u subotu, 26. septembra, oko 13:20 časova. Policijski službenici su uočili automobil zagrebačkih registracija na Slavonskoj aveniji. Vozač je prvo prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici sa Čulinečkom ulicom, a zatim i na raskrsnici sa Ulicom III. Resnik, oba puta bez usporavanja.

Vozilo je sve vreme imalo uključena plava trepćuća svetla.

Policijska patrola ga je pratila i zaustavila. Muškarac im je potom pokazao značku sličnu onoj kriminalističke policije i rekao da žuri da interveniše. Nakon što su mu policajci ponovo tražili dokumenta, on im je predao svoja prava dokumenta.

37-godišnji muškarac je optužen za saobraćajne prekršaje, i to prolazak kroz crveno svetlo i posedovanje i korišćenje svetlosnih znakova koji su dozvoljeni samo na policijskim vozilima i vozilima sa prvenstvom prolaza. Nakon sprovođenja prekršajnog postupka, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanja isprave.

U automobilu i kući pronađena lažna policijska oprema

Policija je posumnjala da prekršaji nisu jedino što je počinio, pa je zatražila pretres njegovog automobila, kuće i drugih prostorija koje koristi na području Dugog Sela.

Pretresom su pronađene dve lične karte slične policijskim, značka sa natpisom "kriminalistička policija", dva kompleta LED baterijskih lampi i jedna plava "rotirka".

1/5 Vidi galeriju Oprema koja je pronađena kod muškarca koji se lažno predstavljao kao policajac, uhapšen je u Zagrebu Foto: Pu Zagrebačka

Pored toga, pronađena su 34 blanko obaveštenja o prekršajima saobraćajne policije, tri ručna radio-aparata, plastični natpis "POLICIJA", dve majice sa istim natpisom, prsluk sa natpisom "Kriminalistička policija" i jakna sa natpisom "Policija" i oznakom Ministarstva unutrašnjih poslova.