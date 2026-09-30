TEŠKA NESREĆA KOD SISKA Automobil se zakucao u prikolicu traktora pa se prevrnuo: Maloletnik u životnoj opasnosti
- Policija navodi da je nesreću izazvao 33-godišnji vozač automobila, koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu i prešao u suprotnu traku.
- Županijski put 3120 bio je zatvoren nekoliko sati, a protiv vozača sledi krivična prijava zbog izazivanja nesreće.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak oko 17 časova dogodila na području Siska povređeno je pet osoba, od kojih četiri teško. Nesreću je, prema policijskom izveštaju, izazvao 33-godišnji vozač koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom.
Sudar automobila i traktora
Do nesreće je došlo na putu između Desne Martinske Vesi i Desnog Trebarjeva. Vozač automobila sisačkih registarskih oznaka, u kojem su se nalazili i 30-godišnjak i dvoje maloletnika, prevelikom brzinom je ušao u krivinu.
Izgubio je kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u prikolicu koju je vukao traktor. Traktorom je iz suprotnog smera upravljao 55-godišnjak.
Od siline udara traktorska prikolica se zanela. Iza nje se kretala 72-godišnja biciklistkinja, koja je, kako bi izbegla sudar sa automobilom, skrenula sa puta i završila na travnatoj površini.
Automobil je nakon prvog sudara nastavio nekontrolisano da se kreće, prevrnuo se i na kraju udario u neregistrovanu prikolicu parkiranu pored poljoprivrednog zemljišta.
Maloletnik u teškom stanju
U nesreći su teško povređeni 33-godišnji vozač, njegov 30-godišnji saputnik i 72-godišnja biciklistkinja, dok je jedan maloletnik zadobio povrede opasne po život.
Lekarska pomoć pružena im je u Opštoj bolnici u Sisku. Jedan od maloletnih putnika iz automobila prošao je sa lakšim povredama, dok je drugi zbog teških povreda opasnih po život prevezen u Klinički bolnički centar Dubrava.
Uviđajem na mestu nesreće rukovodila je zamenica županijske državne tužiteljke u Sisku, a županijski put 3120 bio je zatvoren za sav saobraćaj od 17.50 do 22.03 časa.
Protiv 33-godišnjeg vozača biće podneta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće.
(Kurir.rs/Index.hr)