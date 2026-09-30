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Dvojica radnika Čistoće, državljani Bangladeša starosti 26 i 46 godina, fizički su napadnuta prošlog petka rano ujutru dok su radila u centru Dubrovnika. Indeks je dobio dojavu čitaoca o napadu na radnike, nakon čega se za više informacija obratio policiji i dubrovačkoj Čistoći.

Obe strane potvrdile su da se napad dogodio. Incident se dogodio 25. septembra oko 6.40 časova, dok su radnici prikupljali kartonsku ambalažu u centru Dubrovnika. Policija još traga za mlađim muškarcem koji ih je napao.

Mlađi muškarac nasrnuo na dvojicu radnika

Prema navodima policije, u jednom trenutku muškarac koji je prolazio pored 46-godišnjeg radnika udario ga je ramenom o rame, ali ga je odmah pridržao kako ne bi pao.

Potom je, navodi policija, za sada nepoznati mlađi muškarac fizički nasrnuo najpre na 46-godišnjaka, a zatim i na njegovog 26-godišnjeg kolegu.

U njihovu odbranu priskočili su muškarac koji je prethodno ramenom udario starijeg radnika, kao i još jedan zaposleni u komunalnom preduzeću, hrvatski državljanin, koji je sa njima obavljao posao.

Policiju je o događaju tokom jutra obavestio rukovodilac komunalnog preduzeća.

Policija: Nisu se osećali kao žrtve diskriminacije

Iz policije navode da dvojica radnika neposredno nakon incidenta nisu prijavila telesne povrede i da su odbila ponuđenu lekarsku pomoć.

Prema njihovim izjavama datim policiji, nisu se osećali kao žrtve diskriminacije niti su smatrali da im je tim događajem povređeno dostojanstvo.

Policija trenutno događaj kvalifikuje kao prekršaj naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Za taj prekršaj predviđena je novčana kazna od 700 do 4.000 evra ili kazna zatvora do 30 dana. Ipak, konačna pravna kvalifikacija biće poznata tek nakon završetka kriminalističke istrage i pronalaska napadača.

Čistoća: Radniku sledećeg dana utvrđene lakše povrede

Iz Čistoće su za Indeks potvrdili da je uprava upoznata sa okolnostima napada i da je nakon incidenta razgovarala sa napadnutim radnikom i njegovim kolegama.

Naveli su da je ekipa odmah nakon napada prestala da radi i da ju je zamenila druga ekipa. Pošto je poslodavac prijavio događaj policiji, radnici su upućeni u policijsku stanicu kako bi dali zvanične izjave.

Iz Čistoće kažu da se jedan od radnika na dan napada osećao dobro i nije želeo da ode u hitnu pomoć. Međutim, sledećeg dana kolega zadužen za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara lično ga je odveo na lekarski pregled.

"Nakon lekarskog pregleda u hitnoj pomoći, kod radnika su utvrđene lakše telesne povrede i, u skladu sa zakonskom procedurom, otvoreno mu je bolovanje i odobreno odsustvo sa rada na osnovu priznate povrede na radu", saopštili su iz Čistoće.