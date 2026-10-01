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Ana Pečaver Lesić (51) izručena je Hrvatskoj iz SAD; ona je u odsustvu osuđena zbog učešća u naručenom ubistvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine.

Pečaver Lesić je više od dve decenije boravila u SAD, a prema navodima portala "Burin", prethodni zahtevi za njeno izručenje Hrvatskoj bili su odbijeni. Razlog za promenu situacije trenutno nije poznat.

Ona i njen otac, Mario Pečaver, osuđeni su u odsustvu zbog umešanosti u jedno od najozloglašenijih naručenih ubistava na području Rijeke.

Ubistvo rasvetljeno godinama kasnije

Ljubomir Novak, bogati povratnik iz Švedske, ubijen je 27. decembra 1995. godine na primorskom putu između Crikvenice i Selca.

Te večeri, Novak je trčao sa suprugom Snježanom kada mu je u zasedi puškom sačmaricom pucao plaćeni ubica Damir Peras. Prema utvrđenim činjenicama slučaja, njegova supruga je učestvovala u planiranju ubistva.

Policiji su bile potrebne godine da razotkrije celu grupu umešanih osoba. Tek 2002. godine, putem tajnog doušnika, otkrivena je šira mreža od pet osoba povezanih sa ovim zločinom.

Ana Pečaver Lesić Foto: Interpol

Snježana Novak, Krešimir Luketić i Damir Peras osuđeni su na prvobitnom suđenju. Snježana Novak i Luketić osuđeni su na po 15 godina zatvora, dok je Peras dobio kaznu od 20 godina.

Luketić govori na kraju suđenja

Ključni preokret dogodio se poslednjeg dana prvobitnog suđenja, kada je Krešimir Luketić umešao još dve osobe.

Prema njegovom iskazu, Ana Pečaver je bila ta koja je prva pokušala da ga nagovori da ubije Novaka; nakon što je on odbio, ona je od njega zatražila da pronađe nekog drugog ko bi izvršio taj čin. Prema navodima optužnice, tako se u čitavu priču uključio Damir Peras.

Luketić je označio Marija Pečavera kao organizatora koji je, prema utvrđenim činjenicama suda, osmislio plan ubistva i odabrao mesto zasede.

Mario i Ana Pečaver su nakon toga pobegli iz zemlje i kasnije osuđeni u odsustvu.

Njen otac izručen iz Paname

Mario Pečaver je uhapšen 2023. godine na aerodromu Tokumen u Panami. U to vreme koristio je lažno ime Slavijo Skočić, a za njim je bila raspisana međunarodna poternica. Hrvatski sud je prethodno doneo pravosnažnu presudu kojom je osuđen na 15 godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo iz koristoljublja.

Nakon izručenja Hrvatskoj, zatražio je ponavljanje postupka jer mu se prvobitno sudilo u odsustvu.

U ponovljenom postupku, Županijski sud u Rijeci ga je u junu 2025. godine ponovo osudio na 15 godina zatvora. Sud je zaključio da se nijedna od ključnih činjenica iz prvobitnog postupka nije promenila.

Ana Pečaver se sada suočava sa hrvatskim pravosuđem

Prema uobičajenoj proceduri, Ana Pečaver Lesić biti upućena na izdržavanje kazne koja joj je izrečena u odsustvu. Moguće je da će zatražiti ponavljanje postupka, baš kao što je to učinio njen otac nakon izručenja. Sama Pečaver Lesić godinama tvrdi da je nevina.

Za razliku od njenog oca, čije je boravište dugo bilo nepoznato, za Anu Pečaver se znalo da živi u Sjedinjenim Državama. Burin napominje da je bila poznata čak i njena adresa, a ipak prethodno nije bila izručena Hrvatskoj.