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Josip Crnjac iz Zagreba ostao je u neverici kada su on i njegova supruga stigli do svog auta u ponedeljak ujutru. Vozilo je bilo tamo gde su ga ostavili, ali su nedostajala  zadnja vrata.

- Svi zajedno, pas, beba, žena, idemo polako, stigli smo do auta. Prvo je došla žena, ja sam je pratio i ona je rekla: 'Josipe, nema vrata na autu.' Rekao sam: 'Hajde, Dorotea, kako nema vrata?' I stigli smo do auta i stvarno nije bilo vrata! - rekao je Josip za RTL Danas.

Automobil mu je bio potreban da bi išao na posao jer je pokušavao da pronađe drugi prevoz zbog štrajka, ali bezuspešno.

- Pozvao sam taksi, niko me nije primio, pretpostavljam da su svi zauzeti. Pa sam pomislio na bajs, pa sam ponovo sišao, nije bilo ni bajsa slobodnog. I ništa, pozvao sam ženu, rekao sam: 'Hajde, ti me povezi, sa bebom, da idemo svi zajedno' - rekao je.

Automobil pripada sestri moje žene

Dodatni problem je što automobil nije njihov, već pripada sestri Josipove žene, koja je i ranije imala problema sa automobilom.

"To je automobil sestre moje žene, i uz to, njen najveći strah je da će joj neko ukrasti automobil. A što je još gore, pre mesec ili dva, neko je isekao gume na tom automobilu. A sada su ukrali i ova vrata".

Josip procenjuje da ukradena vrata vredi oko 400 evra. Objavio je fotografiju automobila u Fejsbuk grupi, nakon čega su brojni građani počeli da ga kontaktiraju.

- Bila je lavina komentara, lajkova. Ljudi su me kontaktirali, jedan momak me je upravo kontaktirao da kupi vrata, da će ih prefarbati, da će sve uraditi, besplatno - rekao je.

Policija istražuje krađu

U Policijskoj upravi Zagreba za RTL Danas je rečeno da krađe automobilskih vrata nisu česte, iako su provale u vozila mnogo rasprostranjenije.

Na području Zagreba i Zagrebačke županije prošle godine zabeleženo je 2.512 provala, od čega 473 provale u motorna vozila. Automobil je od tada renoviran i postavljena su nova vrata. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a krivična istraga je u toku.

(Kurir.rs/Net.hr)

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