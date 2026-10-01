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Hrvat Filip Zavadlav pravosnažno je osuđen na kaznu od 35 godina zatvora zbog tri ubistva počinjena u Splitu 11. januara 2020. godine, kada je iz automatske puške ispalio više desetina metaka i usmrtio trojicu muškaraca na motociklima, potvrđeno je danas Hini.

Njegov dosadašnji branilac po službenoj dužnosti Toni Vukičević potvrdio je da je Zavadlavu dostavljena odluka Vrhovnog suda, čime je sudski postupak pravosnažno okončan.

Zavadlav je nakon prijema odluke iz zatvora za RTL najavio podnošenje ustavne tužbe. Rekao je da je razočaran presudom, jer je očekivao oslobađajuću odluku, i dodao da će tužbu napisati sam.

Foto: Printscreen: Facebook/Filip Zavadlav

Prema pisanju medija, Zavadlav i dalje osporava presudu i tvrdi da nije usmrtio žrtve, navodeći da ga niko nije neposredno video kako puca i da sud nije pravilno ocenio dokaze.

Visoki krivični sud je u oktobru 2025. delimično prihvatio njegovu žalbu i kaznu smanjio sa 40 na 35 godina zatvora. U kaznu je uračunato vreme provedeno u istražnom zatvoru, u kojem se Zavadlav nalazi od 2020. godine.

On je u ponovljenom postupku pred Županijskim sudom u Splitu u oktobru 2023. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistava Marina Bobana, Jurice Torlaka i Marina Ožića Paića, počinjenih u splitskim kvartovima Varoš i Šperun.